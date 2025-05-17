Jennifer Lawrence y Robert Pattinson desatan la locura en la alfombra roja de Cannes

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson destacaron la locura este sábado en la alfombra roja de Cannes previa a la presentación del filme ‘Die, My Love’, de la realizadora escocesa Lynne Ramsay, que compite por la Palma de Oro.

La pareja de actores llega junta y pasó un largo rato firmando autógrafos y haciéndose selfies con los fans que les esperaban desde este mediodía frente al Gran Théâtre Lumière, antes de comenzar su desfile por la alfombra roja.

La actriz llevaba un vaporoso vestido blanco de diferentes capas plisadas y posó primero en solitario, al igual que Pattinson, con un clásico esmoquin y su característico despeinado perfecto.

Pattinson estuvo muy pendiente de su compañera de reparto cuando posaron juntos, le ayudó con la cola del vestido e incluso fue a buscarla cuando se disponía a subir ya las escaleras que dan acceso a la sala para que regresara de nuevo al comienzo de la alfombra para que volviera a hacer el desfile ya con todo el equipo del filme, en el que está también la veterana Sissy Spacek.

‘Die, My Love’ adapta la novela ‘Matate, amor’ (2012) de la escritora argentina Ariana Harwicz y cuenta la historia de una madre joven "que lucha contra sus demonios interiores".

Por la alfombra pasó además la actriz estadounidense Mariska Hargitay, que presentó en Cannes el documental ‘My mom jayne’, sobre su madre, Jayne Mansfield.

Una alfombra roja extraña que acogió a una invitada vestida de novia y a alguien disfrazado de un cóndor, dentro del equipo de ‘I love Perú’, dirigido por el actor francés Raphael Quenard.

Noticia al Día / EFE