Jennifer López aparece con su rostro golpeado y preocupa a sus seguidores

Jennifer Lopez alertó a sus seguidores luego de publicar, en sus redes sociales, varias fotos donde aparece con el rostro golpeado y una bolsa de hielo para desinflamar una herida.

En las imágenes, la cantante estadounidense, de 55 años, mostró el momento en que cubre parte de su cara con una bolsa y que contiene la frase: “Así que esto pasó”. Durate unos ensayos las cantante se golpeó el rostro

Una foto más también da detalle de la herida que tiene en el puente de la nariz, la cual tuvo que requerir cirugía para estar presentable para la entrega de premios American Music Awards 2025.

Y precisamente ese evento fue lo que le causó el golpe a la ‘Diva del Bronx’, ya que durante los ensayos fue como se llevó el golpe en el rostro.



De inmediato un cirujano la atendió y la dejó como nueva, pues sabe que la función debe de continuar aunque se tenga que poner más hielo: "Gracias por los puntos, Dr. Diamond. Una semana después y con mucho hielo, estoy como nueva”.

