Viernes 31 de octubre de 2025
Farándula

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Este dinero será crucial para acondicionar una nueva sede, tras la devastación que sufrió el centro por las graves inundaciones de octubre de 2024.

Por Ernestina García

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España
El actor estadounidense hizo su aporte tras inundaciones por la Dana
El actor estadounidense Johnny Depp ha tendido la mano a la localidad valenciana de Massanassa (España), donando 65.000 dólares al Centre Instructiu i Musical (CIM). Este dinero será crucial para acondicionar una nueva sede, tras la devastación que sufrió el centro por las graves inundaciones de octubre de 2024.

Jesús Mateo, presidente del CIM, relató a EFE que la sede fue "totalmente destruida" por el temporal. "Nos destrozó absolutamente, lo perdimos todo: sede, archivos, instrumentos…", lamentó.

Una ayuda que llegó "por casualidad"


La donación, según Mateo, se gestó "un poco por casualidad". Un informático que trabaja con la escuela y la banda de música se ofreció a tramitar una ayuda al saber que estaban en contacto con la Fundación de Johnny Depp. Tras un proceso de documentación, la transferencia de los $65.000 fue confirmada y está siendo tramitada por una empresa en Estados Unidos.

El temporal de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) del 29 de octubre de 2024 causó una catástrofe en el este de España, especialmente en la provincia de Valencia, dejando un saldo de 229 personas fallecidas y cuantiosísimos daños materiales en infraestructuras, negocios y viviendas.

La música busca un nuevo hogar


Actualmente, los músicos del CIM ensayan en el patio de butacas del auditorio municipal (también afectado y sin asientos), y la escuela se ha ubicado provisionalmente en la parte superior de la iglesia.

"Con las donaciones que hemos ido recaudando pudimos comprar un local para la sede y necesitamos el dinero para acondicionarla, porque hay que insonorizarla y adaptarla y eso cuesta mucho dinero", destacó Mateo. La generosa aportación de Depp será fundamental para este costoso proceso.

El protagonista de la saga ‘Piratas del Caribe’ había expresado previamente su solidaridad con España durante su visita al Festival de Cine de San Sebastián: "Todo nuestro corazón está con el pueblo de España. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de alguna manera".

Noticia al Día/EFE

