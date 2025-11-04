Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo

Este reconocimiento es especialmente significativo, ya que Bailey se convierte en el primer hombre abiertamente homosexual en recibir este prestigioso título.

Por Pasante1

FILE - Jonathan Bailey poses for photographers upon arrival at the premiere of the film 'Wicked' Nov. 18, 2024, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File)
El actor británico Jonathan Bailey, conocido por su destacado papel en la exitosa serie Bridgerton y por su participación en la anticipada película Wicked, fue nombrado por la revista People como el Hombre Más Sexy del Mundo en 2025.

A sus 37 años, Bailey toma el relevo de otros galardonados como John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022). La revista ha elogiado al intérprete, describiéndolo como una de las estrellas "más irresistibles de Hollywood", destacando su "encanto, ingenio y apariencia casi injustamente atractiva".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por People Magazine (@people)

El anuncio se hizo en una entrevista en el popular programa “The Tonight Show” con Jimmy Fallon, donde Bailey expresó su alegría y sorpresa por el honor. “Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”, comentó, añadiendo que le entusiasma que People haya otorgado este título a alguien que realmente valora lo que significa ser un hombre sexy.

La primera entrega del título de Hombre Más Sexy por parte de People se realizó en 1985, siendo el actor Mel Gibson el primer beneficiado. Desde entonces, este reconocimiento ha evolucionado, reflejando cambios en la percepción de la belleza y la masculinidad.

Bailey, quien ha sido un defensor activo de la comunidad LGTBQ+, fundó en 2024 su propia organización benéfica, The Shameless Fund, para apoyar a aquellos que enfrentan desafíos en su camino. “Sé que el sector LGTB está bajo una amenaza inmensa en este momento. Así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ver un potencial con el que yo solo podía soñar”, declaró.

El actor compartió que recibió la noticia de su selección mientras estaba en Londres, interpretando “Ricardo II” de Shakespeare, y bromeó sobre lo fácil que fue mantener el secreto: “La gente no te va preguntando, ¿lo eres?”.

En un tono más personal, Bailey reveló que sus amigos serán los más felices y a la vez los más enfadados por no haberles contado antes. “Estarán furiosos porque no se lo he contado. Y luego gritarán de alegría”, comentó, reconociendo que detrás de la imagen de un hombre sexy hay verdades que sus amigos conocen bien.

En la portada de la edición de People que saldrá este viernes, Bailey aparece en la playa con su perro, Benson, y expresa sentirse “increíblemente afortunado”. Además, confesó su deseo de ser padre algún día, “si los planetas se alinean”.

Con la segunda parte del musical Wicked: For Good programada para llegar a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos, Bailey continúa consolidándose como una figura prominente en la industria del entretenimiento, no solo por su talento, sino también por su valentía y compromiso social.

Pasante/Leila González/Noticia al Día

