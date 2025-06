Jorge Ramos sale de Univision: no renovaron su contrato

Jorge Ramos sale de Univision. Tras casi cuatro décadas como presentador del Noticiero Univision, la cadena y él decidieron por mutuo acuerdo que su contrato no será renovado, informó Univision en su página web.

Lee también: Al final del día solo la tomo de la mano y nos quedamos dormidos, es encontrar lo que siempre habías buscado: Jorge Ramos revela cómo es su relación con Chiqui y sus hijas

“Esto no es un adiós", afirmó el reconocido periodista mexicano de 66 años por medio de un mensaje publicado este lunes en Univision.com. "Continuaré presentando Noticiero Univision hasta diciembre, y después compartiré mis planes profesionales. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas en Univision y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años”.

“Quiero expresar mi respeto y gratitud a Jorge Ramos y todo lo que ha hecho por Univision y la creciente comunidad a la que servimos todos los días", dijo por su parte Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision. "De cara al 2025 y más allá, nuestro talentoso equipo está bien preparado para continuar la tradición de excelencia periodística que siempre ha definido a Noticiero Univision".

Según la cadena, ambas partes acordaron no renovar el contrato del periodista que está por expirar. Ramos dejará su rol como copresentador de Noticiero Univision a fines del año, luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. La cadena no anunció el lunes quién asumirá su rol.

La noticia marca el fin de una era en la carrera del también anfitrión de podcast y autor de múltiples libros quien permaneció casi 40 años en Univision, 38 de ellos como copresentador de Noticiero Univision, dejando una profunda huella en la televisión de los Estados Unidos.

Este verano, el también conductor de Al Punto con Jorge Ramos habló con People en Español tras publicar su libro número 14, Así veo las cosas —una recopilación de sus columnas más personales— y compartió anécdotas de su carrera y como esta lo ha afectado como ser humano.

"Cuando salgo en televisión o radio [la] gente me conoce como periodista y como inmigrante, pero no sabe lo que hay detrás", dijo Ramos. "Las columnas me han permitido durante 30 años contar la parte más personal, más íntima de mi vida. Hay muchas cosas en la televisión que se te quedan atoradas en la garganta y en el estómago, muchísimas; hay cosas que tú ves que no te toca contar, porque nadie me contrató para llorar o para dar mi opinión en el noticiero, pero que te marcan profundamente".

Sacrificios de su carrera como periodista

Ramos, quien es padre de Paola y Nicolás, también habló en julio sobre los sacrificios detrás de su carrera ante las cámaras.

"Me ha tocado cubrir siete guerras y me ha tocado estar en los acontecimientos históricos más importantes de los últimos 30 años y el periodismo y la paternidad tienen algo en común que es estar siempre ahí, presente", dijo. "Sin embargo, lo más difícil para los periodistas es el daño y el dolor que causas dentro de la familia por tantas ausencias, tantos aniversarios y cumpleaños que te pierdes".

El ganador del premio Emmy comenzó su carrera de periodismo en México en la radio, trabajando luego en el noticiero Antena cinco de Televisa y como reportero de 60 minutos. En 1983 emigró a Estados Unidos y desde 1985 trabajó en Univision, entrevistando desde figuras políticas hasta deportistas y luminarias del entretenimiento.

En una entrevista previa con People en Español, Chiquinquirá Delgado habló de su pareja. "Aunque no lo parezca y lo veamos muy duro en las entrevistas, en el entorno familiar e íntimo es totalmente diferente", dijo sobre Ramos. "Como compañero de vida es una persona que se preocupa por todos, es el gran cuidador de esta familia y siempre está pendiente de lo que cada uno esté viviendo. Se preocupa, habla, aconseja, llama, está presente y eso se agradece muchísimo".

Noticia al Día/People