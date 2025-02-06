José Luis Rodríguez “El Puma” está de luto: “Se nos fue la negrita”

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como “El Puma”, conmovió a sus seguidores con una triste noticia, debido a que un integrante de su familia falleció, así lo dio a conocer en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el criollo informó que se trata de una de sus perritas, a la cual cariñosamente llamaban “Negrita", con quien compartió inolvidable momento y a quien le dedicó un conmovedor mensaje acompañado de un video de ellos juntos.

"Se nos fue la negrita, la negrita de génesis, de carolina, de Richie, de Marlene, de Mary, por supuesto, mía y de todos los demás. La creación de Dios es perfecta, pero donde se votó más fue en los perros, ese amor que dudo que se tenga por otro animal, que si siguen así van hablar dentro de poco", escribió José Luis Rodríguez.

Cabe destacar que artistas como Willy Martin, José María Galeano y David Salomón, le enviaron palabras de condolencias al cantautor.

Asimismo, su hija menor, Génesis Rodríguez, también compartió en sus historias de Instagram una foto de la perrita, quien se dejó ver entre sus brazos.

“Goodbye my girl”, escribió Génesis junto a la instantánea.

Noticia al Dia / Ronda