Viernes 26 de septiembre de 2025
Farándula

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

El Cantautor Venezolano de Música Llanera, José Miguel Rivas, conocido como “El Caballo Cimarron”, lanzará a través de todas las…

Por Haroldo Manzanilla

José Miguel Rivas lanza:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Cantautor Venezolano de Música Llanera, José Miguel Rivas, conocido como “El Caballo Cimarron”, lanzará a través de todas las plataformas digitales “El Intercambio” primer sencillo de su cuarto albun musical titulado Mi Trayectoria con el que anhela llegar al Grammy Latino.

El estreno será el viernes 26 de Septiembre a las 8:00 PM, Hora Venezuela, presentando en su canal de YouTube el Video Oficial de este nuevo pasaje llanero de su propia inspiración.

El Intercambio es una historia de amor convertida en canción, donde se destaca el romanticismo con una letra actualizada sin perder el estilo criollo y representativo del género llanero.

José Miguel Rivas actualmente se perfila como uno de los artistas más influyentes de la música llanera en el extranjero por su participación en eventos internacionales, sobre todo en las diferentes ciudades de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales @josemiguelrivas indicó fecha y hora de este estreno con la invitación a todos sus seguidores y amantes de la música llanera.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Incineran en Paraguay 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en 2017

Incineran en Paraguay 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en 2017

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Noticias Relacionadas

Al Dia

Sistema Patria activará bonos de 73 y 43 dólares en los próximos días

Dichas bonificaciones son las últimas en cancelar durante el mes en la plataforma, cerrando las ayudas mensuales que entrega el ejecutivo nacional
Al Dia

Elena Rose llena de esperanza a niños con cáncer

La cantautora venezolana Elena Rose continúa cosechando éxitos en su carrera musical y, a la vez, demostrando un compromiso genuino con causas sociales que tocan el corazón. Recientemente, la artista grabó un Tiny Desk Concert, una serie emblemática de sesiones acústicas en vivo que reúne a los artistas más destacados a nivel mundial.
Al Dia

Noche romántica de Alba Roversi con el amor de su vida en Margarita

La reconocida actriz venezolana Alba Roversi ha cautivado a sus seguidores al compartir un íntimo momento en la Isla de Margarita. A través de un video, la artista se despide del paraíso caribeño en una noche de romance y relajación, acompañada por el amor de su vida.La grabación muestra a Roversi en un jacuzzi, compartiendo bebidas y besos con su pareja.
Farándula

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

El certamen se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025