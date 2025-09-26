José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

El Cantautor Venezolano de Música Llanera, José Miguel Rivas, conocido como “El Caballo Cimarron”, lanzará a través de todas las plataformas digitales “El Intercambio” primer sencillo de su cuarto albun musical titulado Mi Trayectoria con el que anhela llegar al Grammy Latino.

El estreno será el viernes 26 de Septiembre a las 8:00 PM, Hora Venezuela, presentando en su canal de YouTube el Video Oficial de este nuevo pasaje llanero de su propia inspiración.

El Intercambio es una historia de amor convertida en canción, donde se destaca el romanticismo con una letra actualizada sin perder el estilo criollo y representativo del género llanero.

José Miguel Rivas actualmente se perfila como uno de los artistas más influyentes de la música llanera en el extranjero por su participación en eventos internacionales, sobre todo en las diferentes ciudades de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales @josemiguelrivas indicó fecha y hora de este estreno con la invitación a todos sus seguidores y amantes de la música llanera.