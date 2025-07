Joven venezolana sorprende con su talento en La Voz Argentina

La venezolana Ximena Padilla se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina 2025 y su elección de tema para el debut hizo más emocionante aún su performance.

La joven cantó Cuán lejos voy, canción de la banda sonora de Moana, y logró que las cuatro sillas se dieran la vuelta por ella. “Estaba temblando”, reconoció la joven con todos los jurados (Lali, Luck Ra, Miranda y Soledad Pastorutti) mirándola.

"En esas situaciones se te puede cerrar la vida y que no te salgan esas notas que clavaste ahí. Esta canción súper abierta. Yo me di cuenta al final con ese último momento porque realmente muy impresionante lo que hiciste y dije, ‘Esta no me la van a sacar, esta no me la van a sacar’”, advirtió Lali.

Cuando le preguntaron por su experiencia en la música, Ximena precisó: “Tengo 15 años cantando desde Venezuela, con una profesora particular de toda la vida y nada… estuve en conciertos en Venezuela y ahorita estoy estudiando artes escénicas que es prácticamente para estar en Broadway. Entonces, tengo que estar constantemente practicando mi habilidad vocal… La verdad uno de mis sueños es estar en Broadway”.

Luego tomó la palabra Miranda y Ale Segi le apuntó: “Las herramientas las tenés, cantaste impecable, cantaste muy bien y aparte transmitiste mucho. La canción es super difícil y cada parte de la canción vos la afrontaste con absoluta convicción y personalidad también, porque personalidad, qué sé yo, en las comedias musicales siempre hay mucho juego vocal, que a nosotros con Juli nos gusta hacerlo, y nos encantaría poder trabajar con vos y actuar un poquito”.

"Nos sentimos bastante conectados con el universo que a vos te gusta, así que ¿quién te dice? si nos elegís podríamos hacer un buen equipo", sumó Sergi.

La joven, quien al principio parecía haberse decidido por Soledad Pastorutti, al final cambió de idea y optó por el dúo Miranda.

Noticia al Dia / La Voz del Interior