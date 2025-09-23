Martes 23 de septiembre de 2025
Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Aseguró que no volverá a participar en un festival de este género.

Por Ernestina García

El reconocido acordeonero Juan Mario de la Espriella, conocido como "Juancho" De La Espriella, generó una fuerte controversia tras unas declaraciones explosivas.

El músico es una de las figuras más respetadas del vallenato, y en una entrevista aseguró que no volverá a participar en un festival de este género.

Con un tono desafiante, De La Espriella afirmó que la razón detrás de su decisión es que estos eventos son "una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa".

Sus declaraciones resuenan con fuerza entre los seguidores y artistas del vallenato, abriendo un debate sobre la transparencia en la organización de estos certámenes.

