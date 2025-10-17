Viernes 17 de octubre de 2025
Farándula

Juandefer lanza su nuevo tema promocional "ONCE"

La letra de "ONCE" invita a pensar en las lecciones que aprendemos cuando enfrentamos la pérdida, recordándonos que a menudo no valoramos lo que tenemos hasta que es demasiado tarde.

Por Pasante1

Juandefer lanza su nuevo tema promocional
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

 JuandeFer, un talentoso artista con más de una década en la industria musical, está emocionado de presentar su más reciente sencillo, "ONCE". Esta canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, aborda un tema profundo y relevante: la reflexión sobre la infidelidad.

La letra de "ONCE" invita a pensar en las lecciones que aprendemos cuando enfrentamos la pérdida, recordándonos que a menudo no valoramos lo que tenemos hasta que es demasiado tarde. Con una mezcla cautivadora de reggaetón y pop, JuandeFer ha creado una melodía que resuena con muchos, convirtiéndola en una experiencia musical que puede tocar el corazón de cualquier oyente.

Desde sus inicios en el mundo de la música a los 16 años, cuando de la mano trabajo  en el grupo infantil Índigo, JuandeFer ha ido desarrollando su carrera y su estilo único. "ONCE" es su séptimo tema, y tras el lanzamiento hace tres semanas de su sencillo, está llevando su música a más personas a través de una gira de medios.

No te pierdas la oportunidad de escuchar "ONCE" y sumergirte en la reflexión que propone. ¡Apoya a JuandeFer y disfruta de su música en todas las plataformas digitales!

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Juandefer lanza su nuevo tema promocional

Juandefer lanza su nuevo tema promocional "ONCE"

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

El PIB venezolano creció 8,71 % durante el tercer trimestre de 2025: BCV

El PIB venezolano creció 8,71 % durante el tercer trimestre de 2025: BCV

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Alcaldía de Maracaibo rescatará el

Alcaldía de Maracaibo rescatará el "Callejón de los Pobres" utilizando elementos arquitectónicos de las antiguas casas de El Saladillo

Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 16 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 16 de octubre de 2025 en el…
Al Dia

Actriz Brigitte Bardot, hospitalizada por una enfermedad grave

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot fue hospitalizada de emergencia
Farándula

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

El talentoso artista puertorriqueño ha conquistado al público y nuevas generaciones con su álbum "Primera musa".

Farándula

Este es el video del tema "Corona Templo y Devoción" que Ricardo Portillo escribió a la Chinita

Pocos alcanzan la profundidad lírica y devocional de “Corona, Templo y Devoción”, compuesta e interpretada por el maestro Ricardo Portillo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025