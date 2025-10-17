JuandeFer, un talentoso artista con más de una década en la industria musical, está emocionado de presentar su más reciente sencillo, "ONCE". Esta canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, aborda un tema profundo y relevante: la reflexión sobre la infidelidad.

La letra de "ONCE" invita a pensar en las lecciones que aprendemos cuando enfrentamos la pérdida, recordándonos que a menudo no valoramos lo que tenemos hasta que es demasiado tarde. Con una mezcla cautivadora de reggaetón y pop, JuandeFer ha creado una melodía que resuena con muchos, convirtiéndola en una experiencia musical que puede tocar el corazón de cualquier oyente.

Desde sus inicios en el mundo de la música a los 16 años, cuando de la mano trabajo en el grupo infantil Índigo, JuandeFer ha ido desarrollando su carrera y su estilo único. "ONCE" es su séptimo tema, y tras el lanzamiento hace tres semanas de su sencillo, está llevando su música a más personas a través de una gira de medios.

No te pierdas la oportunidad de escuchar "ONCE" y sumergirte en la reflexión que propone. ¡Apoya a JuandeFer y disfruta de su música en todas las plataformas digitales!