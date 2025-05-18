Sábado 23 de agosto de 2025
Justin Bieber asegura que no fue víctima del rapero Sean "Diddy" Combs

Esta declaración supone la primera de Bieber en relación a Combs, con el que colaboró profesionalmente ​​y con el que aparentemente mantenía una relación de amistad, desde el arresto de este último el pasado septiembre.

Por Ernestina García

Justin Bieberrompió el silencio este viernes sobre el caso de Sean "Diddy" Combs, al que se está juzgando por tráfico sexual estos días, a través de un portavoz que negó que el artista canadiense se contara entre las víctimas de abusos sexuales supuestamente cometidos por el rapero y productor.

"Aunque Justin (Bieber) no se encuentra entre las víctimas de Sean Combs, hay personas que resultaron realmente perjudicadas por él. Desviar la atención de esta realidad resta valor a la justicia que estas víctimas merecen", reza el breve comunicado remitido a la revista People por un representante del cantante de "Sorry".

Diddy fue imputado ese mismo mes por supuestos delitos de tráfico sexual o extorsión, de los que se ha declarado inocente y por los que está siendo juzgado en un tribunal de Nueva York.

Tras el arresto de Combs, una fuente cercana a Bieber declaró a People que el cantante canadiense estaba centrado en ese momento solo en su familia después del nacimiento, un mes antes, de su hijo Jack Blues, y que, pese a ser consciente de lo que estaba sucediendo en torno al rapero neoyorquino, no tenía nada que comentar al respecto.

Desde hace meses se ha especulado con la posibilidad de que Bieber, de 31 años, fuera una de las víctimas de los abusos sexuales que se atribuyen supuestamente a Diddy, con el que entabló una aparente relación de amistad cuando aún era menor de edad.

Esta semana, la cantante Cassie Ventura, expareja de Combs durante más de una década hasta 2018, ha testificado ante el tribunal sobre, entre otras cosas, los conocidos como ‘freak offs’, encuentros sexuales que orquestaba Combs entre mujeres -incluida Ventura- y prostitutos mientras él se masturbaba.

La demanda de Ventura de 2023 contra Combs por abusos físicos y sexuales se resolvió fuera de los tribunales, pero a su vez puso en marcha las investigaciones contra el rapero de 55 años.

Noticia al Día/ EFE

