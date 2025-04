Justin Bieber, en el centro de la preocupación de su entorno: "Lucha con distintos demonios"

El cantante Justin Bieber es uno de los ídolos pop más reconocibles de su generación, atraviesa una etapa que ha despertado preocupación entre los suyos.

Algunas personas cercanas al cantante han manifestado su inquietud por el momento que atraviesa el artista canadiense, describiéndolo como una etapa de “malas decisiones” y de “lucha con distintos demonios”. “Está tomando decisiones muy desafortunadas últimamente, que afectan a sus amistades, a su economía y a sus negocios”, asegura una fuente de People. “La gente está preocupada por él”.

Estas declaraciones llegan en un contexto marcado por su distanciamiento con antiguos colaboradores como Scooter Braun quien anunció su retirada de la industria en 2024, la desvinculación de su marca de moda Drew House y los persistentes rumores sobre su estado emocional, reseña la revista Hola.

El pasado 10 de abril, Bieber sorprendía a sus seguidores al publicar, y luego borrar, un mensaje en sus redes sociales donde dejaba clara su desvinculación con su firma: “Yo, Justin Bieber, ya no tengo relación con esta marca. Drew House no me representa ni a mí, ni a mi familia, ni a mi vida”.

Y añadía: “Si estás conmigo como persona, no malgastes tu dinero en Drew House”. Esta ruptura marca un punto de inflexión en el artista, que ya ha anunciado el lanzamiento de una nueva línea de moda, SKYLRK, con la que parece querer iniciar una etapa diferente.

En paralelo, la sombra de su cancelada gira Justice Tour en 2022 sigue generando titulares. Según The Hollywood Reporter, algunos antiguos miembros de su equipo afirman que dicha cancelación le dejó una deuda millonaria.

Sin embargo, el representante de Bieber ha desmentido tajantemente estas informaciones: “Esto es solo una estupidez hecha para hacer clics, basada en ‘fuentes’ anónimas y claramente desinformadas, decepcionadas por no seguir trabajando con Justin”. Añadió además que “estas historias innecesarias y suposiciones inexactas no le apartarán de su camino”.

Poo Bear, uno de sus colaboradores musicales más cercanos —coautor de temas como Despacito o What Do You Mean?— también ha alzado la voz para mostrar su apoyo: “Rezo por él. Espero que esté bien”, comentó en declaraciones recogidas por THR.

Además, el mismo Bieber, de 31 años, ha compartido en los últimos meses varias reflexiones íntimas a través de sus redes sociales.

Noticia al Día/Hola