Justin Timberlake se declarará culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en Nueva York

Se espera que Justin Timberlake se declare culpable de un delito de tránsito este viernes 13 de septiembre, resolviendo el caso penal derivado de su arresto en junio en los Hamptons de Nueva York por un cargo de conducir ebrio.

El cantante de una boy band convertido en estrella solista y actor ingresó al Tribunal de Sag Harbor Village a última hora de la mañana y se esperaba que presentara formalmente una nueva declaración de culpabilidad.

Los agentes de policía escoltaron a Timberlake cuando salió de la oficina de su abogado y cruzó la calle hacia el juzgado, rodeado por una multitud, entre ellos periodistas. Los agentes gritaron: "Retrocedan. Retrocedan" para despejar el camino hacia la entrada principal del juzgado.

Los detalles del acuerdo con los fiscales no fueron revelados, pero una persona con conocimiento del trato dijo que Timberlake aceptó admitir su culpabilidad por un delito menor de " conducir con la capacidad alterada ", una infracción de tránsito que conlleva una multa de entre 300 y 500 dólares y una suspensión de la licencia por 90 días.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el acuerdo hasta que fuera aprobado por un juez el viernes.

La estrella del pop originalmente se declaró inocente de un delito menor por conducir en estado de ebriedad y le suspendieron la licencia de conducir durante una audiencia el mes pasado.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, que procesa el caso, se negó a hacer comentarios antes de la audiencia, al igual que el abogado de Timberlake, Edward Burke.

Timberlake fue arrestado en Sag Harbor, Nueva York, poco después de la medianoche del 18 de junio después de que la policía dijera que se saltó una señal de pare en el centro del pueblo, se desvió de su carril y salió de su BMW oliendo a alcohol.

La policía también dijo en documentos judiciales que los ojos del nativo de Tennessee, de 43 años, estaban “inyectados en sangre y vidriosos” y que tenía un “habla lenta”, estaba inestable al caminar y tuvo un mal desempeño en todas las pruebas de sobriedad.

Timberlake le dijo al oficial que había tomado un martini y que estaba siguiendo a unos amigos a su casa, dijo la policía.

Sag Harbor es un antiguo pueblo ballenero mencionado en la novela clásica de Herman Melville “Moby-Dick”, que está ubicado entre los Hamptons, una zona de comunidades costeras a unas 100 millas (160 kilómetros) al este de la ciudad de Nueva York.

La suspensión de la licencia de Timberlake en Nueva York probablemente afecte su capacidad para conducir en otros estados, dijo un experto legal esta semana.

Negarse a una prueba de alcoholemia, como lo hizo Timberlake durante su arresto, desencadena una suspensión automática de la licencia según la ley del estado de Nueva York, que luego debería aplicarse en otros estados, según Kenneth Gober, socio gerente del bufete de abogados Lee, Gober & Reyna en Austin, Texas.

“La mayoría de los estados participan en el Pacto Interestatal de Licencias de Conducir, un acuerdo para compartir información sobre suspensiones de licencias e infracciones de tránsito”, explicó en un correo electrónico. “Si una licencia se suspende en un estado, debería suspenderse en todos los estados”.

En la práctica, sin embargo, puede llevar mucho tiempo que esos cambios se reflejen en los distintos estados, reconoció Gober. La estrella del pop también tiene los recursos para conseguir fácilmente un chofer y no necesita un auto para hacer su trabajo, agregó.

El agente de Timberlake y otros representantes no respondieron a los correos electrónicos solicitando comentarios esta semana.

El ganador de 10 premios Grammy no ha hablado públicamente sobre el arresto, pero pareció reconocerlo durante una actuación en Chicago pocos días después.

“Ha sido una semana difícil”, le dijo a la audiencia durante el espectáculo del 21 de junio en el United Center. “Pero ustedes están aquí y yo estoy aquí. Nada puede cambiar este momento”.

Timberlake lleva meses de gira promocionando su último álbum. En las próximas semanas volverá a la ciudad de Nueva York con conciertos en Newark, Nueva Jersey; y Brooklyn.

Noticia al Día/AP