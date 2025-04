Kanye West declaró que nunca quiso tener hijos con Kim Kardashian

Kanye West ha vuelto a encender la polémica con una declaración impactante sobre su relación con Kim Kardashian y la custodia de sus hijos.

En una nueva entrevista con DJ Akademiks, el rapero de 47 años, confesó que nunca quiso tener hijos con Kim después de los primeros dos meses de relación, pero que “ese no era su plan, sino el de Dios”.



Durante la conversación, Kanye, vestido con un atuendo negro del Ku Klux Klan, admitió que haber elegido a Kim fue un error, “Eso fue mi culpa. No, eso fue mi culpa”. Pero el verdadero conflicto viene ahora.

Y aseguró que no tiene control sobre los nombres ni la imagen de sus hijos y que su exesposa ha monopolizado sus derechos. Todo explotó cuando Kim bloqueó el lanzamiento de la canción “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, donde aparecen North West y Diddy. A pesar de la negativa de Kim, Kanye lanzó el tema de todas formas, lo que reavivó la tensión.

“Cuando mi hija fue puesta en la canción, me di cuenta de que no tenía el 50-50 sobre mis hijos. Entonces, ¿Cómo es custodia compartida?”, declaró el rapero. Pero su acusación no quedó ahí.

Kanye señaló directamente a Kim y su familia, “Esta mujer blanca y su familia blanca tienen el control de estos niños negros altamente influyentes que son mis hijos”.

Luego, lanzó una frase contundente: “¡Es guerra! Ellos creen que son demasiado poderosos”.



Finalmente, el rapero dejó claro que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias: “Prefiero morir antes que permitir que mis hijos crezcan en este ambiente”.

Noticia al Día/DJ Akademiks