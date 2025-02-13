Kanye West y Bianca Censori terminan su relación

El reconocido rapero estadounidense Kanye West y la modelo australiana Bianca Censori han terminado su relación y van rumbo al divorcio, según informa TMZ.

La separación de la pareja se da inmediatamente después de la controvertida aparición de la ahora expareja en los Grammy y de la diatriba antisemita del rapero en redes sociales.

Esto sucede a tan solo 11 días del sorprendente paso de la modelo por la alfombra roja de los Grammy, en la cual Censori lució un vestido transparente que dejaba muy poco a la imaginación.

Según la información vertida por los mencionados medios, se cree que acordaron verbalmente que ella recibirá un pago de 5 millones de dólares tras su breve matrimonio en diciembre de 2022.

TMZ reports that Kanye West and Bianca Censori have split. pic.twitter.com/OxNcZp3GZJ — Pop Base (@PopBase) February 13, 2025

Noticia al Dia / Hola