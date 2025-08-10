Domingo 10 de agosto de 2025
Farándula

Karol G apuesta por lo acústico y presenta nueva versión del tema "Se puso linda”

El 6 de agosto, la artista paisa presentó una versión especial de "Se puso linda".

Por Ernestina García

Karol G apuesta por lo acústico y presenta nueva versión del tema
Capture Karol G
La cantante colombiana, Karol G, vuelve a sorprender con una propuesta íntima y conmovedora que revela una nueva dimensión de su arte. El 6 de agosto, en medio del éxito de su álbum Tropicoqueta, la artista paisa presentó una versión especial de "Se puso linda", interpretada únicamente con piano.

Bajo el título "Se puso linda – A piano", el video muestra a Karol en un estudio de luz tenue, acompañada por un piano, sin adornos ni efectos, dejando que la emoción fluya con cada nota.

"No hay mucho que decir; en la letra está dicho todo", escribió la cantante en sus redes. Esta versión transforma la canción de una vibra tropical a una balada melancólica, donde el mensaje cobra fuerza: Una mujer que se reconstruye para sí misma, no para otros.

El tema forma parte de su nuevo álbum Tropicoqueta, lanzado el 18 de julio, un disco que mezcla géneros caribeños con letras más personales. Esta versión refuerza el carácter introspectivo y marca un momento de madurez artística para Karol G, quien ya exploró otros formatos acústicos como "Amiga mía" y "Dile Luna" en una listening party en Nueva York.

Karol G demuestra que su esencia no está atada a un solo ritmo. Con esta apuesta sobria y sincera, reafirma que su música puede evolucionar sin perder autenticidad, tocando fibras profundas y mostrando que la reinvención también puede ser un acto de honestidad.

Noticia al Día/RRSS





Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

