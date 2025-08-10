La cantante colombiana, Karol G, vuelve a sorprender con una propuesta íntima y conmovedora que revela una nueva dimensión de su arte. El 6 de agosto, en medio del éxito de su álbum Tropicoqueta, la artista paisa presentó una versión especial de "Se puso linda", interpretada únicamente con piano.

Bajo el título "Se puso linda – A piano", el video muestra a Karol en un estudio de luz tenue, acompañada por un piano, sin adornos ni efectos, dejando que la emoción fluya con cada nota.

"No hay mucho que decir; en la letra está dicho todo", escribió la cantante en sus redes. Esta versión transforma la canción de una vibra tropical a una balada melancólica, donde el mensaje cobra fuerza: Una mujer que se reconstruye para sí misma, no para otros.

El tema forma parte de su nuevo álbum Tropicoqueta, lanzado el 18 de julio, un disco que mezcla géneros caribeños con letras más personales. Esta versión refuerza el carácter introspectivo y marca un momento de madurez artística para Karol G, quien ya exploró otros formatos acústicos como "Amiga mía" y "Dile Luna" en una listening party en Nueva York.

Karol G demuestra que su esencia no está atada a un solo ritmo. Con esta apuesta sobria y sincera, reafirma que su música puede evolucionar sin perder autenticidad, tocando fibras profundas y mostrando que la reinvención también puede ser un acto de honestidad.

Noticia al Día/RRSS