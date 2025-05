La expectación crece entre los seguidores de Karol G ante el inminente estreno en Netflix del documental "Mañana fue muy bonito". Esta producción audiovisual promete sumergir al público en la vida y la trayectoria de la aclamada artista colombiana, desvelando su camino desde sus inicios hasta su consagración como estrella internacional.

Un hito en su carrera fue el lanzamiento de su álbum "Mañana será bonito", que no solo conquistó al público, sino que también hizo historia al convertirse en el primer álbum de una artista latina completamente en español en alcanzar la cima del prestigioso Billboard 200. Este éxito musical se vio amplificado por su impactante "Mañana será bonito World Tour", una gira que la llevó a los escenarios más importantes del planeta, incluyendo imponentes estadios en los Estados Unidos.

Tras una emotiva premier mundial celebrada en el Museo de Arte Moderno de su natal Medellín, la carismática ‘Bichota’ emprendió viaje a la vibrante ciudad de Nueva York. En la Gran Manzana, continuó con la intensa promoción de este esperado documental, cuya fecha de lanzamiento está fijada para el próximo jueves 8 de mayo.

A través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, Karol G compartió con sus millones de seguidores algunas fotografías desde su habitación de hotel neoyorquina. En estas fotografías, la artista luce un elegante atuendo de color blanco, complementado con delicados accesorios plateados y unas modernas botas texanas blancas, que realzan su melena castaña clara y lisa.

Junto a las imágenes, la cantante escribió un mensaje que refleja su sentir en este importante momento: “Hoy es la última premier del Documental aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy estoy feliz porque puedo sentir en el fondo de mi corazón que mi vida en general tiene un nuevo comienzo y que estoy por dejar ver la versión más bonita de mí. Nunca dejes de volar Carolina”.

Esta publicación generó una avalancha de comentarios positivos por parte de sus fans, quienes no dudaron en celebrar su sofisticado nuevo look, que contrastaba con el atuendo negro que lució en el evento de Medellín días atrás.

Karol G en gira de medios estadounidense: Un adelanto de su intimidad

Aprovechando su presencia en Nueva York, Karol G cumplió con una apretada agenda de entrevistas en diversos programas de televisión de gran audiencia. Estas apariciones sirvieron como un preludio al lanzamiento de su documental. En el reconocido Today Show de la cadena NBC, la cantante ofreció importantes revelaciones, destacando que "Mañana fue muy bonito" marca el inicio de un nuevo y significativo capítulo en su trayectoria profesional, un cambio que también se manifiesta en su reciente transformación estética.

“Acabo de regresar al color natural de mi cabello, porque hay mucho pasando ahora mismo y muchísimo por venir, y creo que quería ser mi versión más natural y original”, confesó la artista en el popular programa matutino.

Durante la misma conversación, Karol G enfatizó el papel fundamental que juega su relación con el también artista Feid en esta nueva etapa de su vida y su carrera. “La carrera que nosotros tenemos no es fácil; es difícil encontrar a alguien que entienda que, muchas veces, tenemos mucho tiempo aparte o que comprenda la naturaleza de nuestro trabajo. Él también se dedica a lo mismo. Él es un alma especial, y es un verdadero placer tenerlo en mi vida. Él entiende lo que yo hago, y yo también comprendo lo que él hace. Por esta razón, la relación se vuelve mucho más saludable”, compartió con sinceridad.

Al hablar sobre el origen de este documental tan personal, Karol G reveló que la idea surgió tras un emotivo discurso que pronunció durante una de sus cuatro presentaciones a lleno total en el emblemático estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

“Publico el álbum en un momento de mi vida donde no todo era tan bonito, pero al final y después de dos años de trabajar y mi último discurso en el concierto fue: ‘Mi Mañana fue bonito’”, explicó durante la entrevista.

Con una honestidad palpable, la cantante reconoció que exponer sus momentos más vulnerables en el documental no fue una tarea sencilla, aunque la consideró necesaria para conectar de manera más profunda con su público. “Creo que con las redes sociales, la gente siempre muestra las partes exitosas, las partes perfectas del mundo y llegando a un contexto con mis fanáticos me di cuenta de que solo veíamos procesos perfectos y muchos nos dimos cuenta de que cada proceso fue super fuerte también… Esta es la razón por la que decidí lanzarlo (el documental), para hacerle saber a mis fans que todos los procesos no son iguales, porque las bendiciones grandes toman tiempo”, detalló.

Adicionalmente, en su visita al programa The View de la cadena ABC, la artista colombiana abordó el desafío que implicó para ella romper con los estándares tradicionales que se esperan de los artistas en Estados Unidos al presentar espectáculos de la magnitud de sus giras globales.

“Gasté demasiado tiempo tratando de encajar, porque yo pensaba que para ser global, necesitaba hablar en inglés, vestir y trabajar de una manera y estábamos todas tratando de ser la misma y me di cuenta de que tenía que ser yo y hay que seguir esa voz del corazón”, concluyó Karol G, reafirmando su compromiso con la autenticidad como motor de su exitosa carrera.

Texto: Bleidys Sanchez /Pasante

Noticia al Día /Con información de Diario Infobae