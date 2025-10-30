Jueves 30 de octubre de 2025
Farándula

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Cientos de personas quedaron impactadas con esta faceta de la artista, quien presentó de manera impactante las nueve piezas de su línea con Diesel, inspiradas en su esencia "Tropicoqueta".

Por Ernestina García

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Karol G sigue haciendo historia. Con sus éxitos musicales y sus proyectos internacionales, la artista ha logrado posicionar su nombre en lo más alto de la industria del entretenimiento. En esta ocasión, la ‘Bichota’ da un paso audaz para apoderarse de la moda, anunciando una emocionante colaboración con una reconocida marca de ropa.

Tras culminar importantes compromisos musicales, como su presentación en el Victoria’s Secret Show y el entretiempo de la NFL, la cantante ha decidido incursionar de lleno en el mundo fashion. Después de deslumbrar en la portada de Vogue México, ahora se prepara para dominar las portadas y el street style con la marca Diesel.

La colección con nueve prendas exclusivas inspiradas en Karol G


La intérprete de ‘Tropicoqueta’ dio a conocer la noticia en las últimas horas, revelando su lado más sensual a través de una serie de fotografías promocionales. Karol G tiene todo listo para colaborar con la marca italiana Diesel, lanzando nueve prendas exclusivas que están completamente inspiradas en ella.

Las sensuales imágenes, que se robaron todas las miradas de sus seguidores, promocionan esta nueva colaboración. Cientos de personas quedaron impactadas con esta faceta de la artista, quien presentó de manera impactante las nueve piezas de su línea con Diesel, inspiradas en su esencia "Tropicoqueta".

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

El Salvador extendió su régimen de excepción

El Salvador extendió su régimen de excepción

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Rosalía estrena

Rosalía estrena "Berghain", un sorprendente dúo con Björk y Yves Tumor

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Noticias Relacionadas

Principal

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Las OT 51 y 52 fueron suprimidas a norte de la Guayana Esequiba y sobre Surinam, respectivamente, según detalló el Inameh en el monitoreo de las mismas. En cuanto al trayecto del huracán Melissa indicó que ya se degradó a categoría 1 y se ubica su centro a más de 500 Km al noroeste de Cuba, y aclaró que NO REPRESENTA PELIGRO DIRECTO PARA VENEZUELA.
Farándula

Rosalía estrena "Berghain", un sorprendente dúo con Björk y Yves Tumor

Rosalía sorprendió al cantar en alemán y con un registro de canto lírico (soprano), marcando un giro estilístico hacia el drama orquestal y el avant-pop.
Al Dia

La zuliana Sujary Delgado avanza a la gran final de la Escuela de Talentos “El sueño comienza ahora” por Canal i

Sujary ha destacado desde temprana edad por su versatilidad en el ámbito comunicacional.

Al Dia

Miguel Ángel Landa está por cumplir 89 años y así de sonriente se le ve: "Y se divertirán…"

Recordado por su rol protagónico en el programa humorístico "Bienvenidos", que alegraba las noches a millones de venezolanos. Icónico actor criollo que supo ganarse el cariño de su público está a pique de los 90 años y sigue alegre y lleno de vida.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025