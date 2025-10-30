Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G sigue haciendo historia. Con sus éxitos musicales y sus proyectos internacionales, la artista ha logrado posicionar su nombre en lo más alto de la industria del entretenimiento. En esta ocasión, la ‘Bichota’ da un paso audaz para apoderarse de la moda, anunciando una emocionante colaboración con una reconocida marca de ropa.

Tras culminar importantes compromisos musicales, como su presentación en el Victoria’s Secret Show y el entretiempo de la NFL, la cantante ha decidido incursionar de lleno en el mundo fashion. Después de deslumbrar en la portada de Vogue México, ahora se prepara para dominar las portadas y el street style con la marca Diesel.

La colección con nueve prendas exclusivas inspiradas en Karol G



La intérprete de ‘Tropicoqueta’ dio a conocer la noticia en las últimas horas, revelando su lado más sensual a través de una serie de fotografías promocionales. Karol G tiene todo listo para colaborar con la marca italiana Diesel, lanzando nueve prendas exclusivas que están completamente inspiradas en ella.

Las sensuales imágenes, que se robaron todas las miradas de sus seguidores, promocionan esta nueva colaboración. Cientos de personas quedaron impactadas con esta faceta de la artista, quien presentó de manera impactante las nueve piezas de su línea con Diesel, inspiradas en su esencia "Tropicoqueta".