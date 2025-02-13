Karol G "La Bichota" arriba a sus 34 años este viernes 14-Feb Día de San Valentín

"Karol G" es una cantante colombiana que se ha hecho respetar en el género urbano en los últimos años.

Nacida en Medellín, Colombia, un 14 de febrero de 1991. Su nombre real es Carolina Giraldo Navarro. Sus padres Marta Navarro y el músico Guillermo Giraldo, quien sin duda fue un completo referente e influencia para la artista en cuanto al amor de la música y los sonidos.

Fue tan grande ese ambiente musical que los mismos progenitores de la artista la inscribieron en unos cursos de música acompañada de su hermana, por ello desde temprana edad, según su biografía, la bella Carolina tuvo un gusto por el canto y la composición.

Estudió en el Colegio Calasanz femenino, en su adolescencia estudió música en la Universidad de Antioquia y mercadotecnia en Nueva York,, en donde estuvo tres meses. Estuvo alejada de los escenarios por un tiempo en donde se dedicó a hacer castings y presentaciones en donde poco a poco mostraba su talento.

Karol G, su historia en el Factor X

La cantante fue creciendo en personalidad y sobre todo en su camino musical, por ello, en 2006 participó en el concurso musical del Canal RCN Factor Xs en donde se dio a conocer por su particular voz.

En ese mismo año la artista sacó su primer disco titulado ‘En la playa’ para luego estar al año siguiente cantando en el mismo escenario con Daddy Yankee. Sus primeras canciones fueron títulos de adolescente que llevaban por nombres Vuelvo a caer, Como duele y La vela.

La cantante Karol G siguió avanzando en su carrera de modo tal que en 2010 se convierte en la corista de Reykon, un año más tarde ya colabora de forma radical con el artista en sencillos como ‘Tu juguete’ y después `301’ en donde ganó fama inclusive internacional con el cantante paisa.

Con ‘Amor de dos’ en el año 2013, Karol se unió a uno de los grandes de la industria latino como Nicky Jam, posicionando esta canción como un completo éxito, sobrepasando 20 millones de reproducciones en su canal oficial. Para 2014 Karol G presenta sus temas ‘Ricos besos’ y ‘Mañana’ junto al cantante urbano Andy Rivera.

En 2015 la artista muestra que es una intérprete polifacética haciendo una canción con Los abuelos de la nada titulada ‘Ya no te creo’.

La cantante, quien ha pegado grandes canciones en el mundo musical, ha logrado a la par reconocimientos y momentos de ensueño en su carrera:

La cantante ha sido honrada con premios como los American Music Awards en 2020 por Tusa, los Latin American Music Awards en 2021 y 2022, ganando más de 8 premios. También ha ganado en los Billboard Latin Music Awards en 2020 en categorías como Hot Latin Songs Artista del Año y Femenina Top Latin Albums Artista del Año.

El Grammy Latino como mejor artista nuevo en 2018 y mejor interpretación reggaetón por Bichota en 2021. Más de 12 Premios Juventud, un premio Tu Música Urbano, 5 Premios Lo Nuestro, 2 MTV Europe Music Awards en 2020. 4 premios Nuestra Tierra, entre otros.

Otros premios que quizá no han sido en ceremonias,, pero sí que han marcado su carrera, fueron los obtenidos gracias a su éxito por ejemplo en su paso por el Festival Coachella 2022, en donde por dos fines de semana llenó a reventar el stage principal en San Diego, California. La artista a la par llenó todos los recintos en donde pasó su Bichota Tour, los más emblemáticos en su tierra en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, el Movistar Arena en Bogotá con dos fechas llenas. Sin duda uno de los mejores momentos de su carrera en la Arena de la ciudad de México, en donde compartió escenario con su cantante preferida Anahí, interpretando ‘Sálvame’.

Noticia al Día con información de Super Like