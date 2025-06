Después de semanas de rumores, la noticia ha terminado por confirmarse: Katy Perry y Orlando Bloom han roto. La artista, de 40 años, y el actor, de 48, han decidido poner punto y final a su historia de amor tras casi una década juntos y una hija en común, Daisy Dove, que nació en 2020 y en agosto cumplirá cinco años.

"Katy y Orlando se han separado, pero son amigos", ha asegurado una fuente cercana a la pareja en exclusiva a la revista Us Weekly. "No hay conflicto por ahora. Katy, por supuesto, está disgustada, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que fue el peor momento de su vida".

Esta era una de las parejas más queridas de la farándula, pero desde semanas se viene rumorando que tenían problemas en su relación, especialmente luego de que Katy viajara al espacio, siendo eso el supuesto detonante de todo.

Ambos se comprometieron en el 2019, pero habían estado postergando su boda que realmente nunca se dio. La notica fue publicada por TMZ y ha tomado por sorpresa a muchos fans.

