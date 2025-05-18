Kevin Spacey es el invitado de honor de Better World Fund en Cannes

El actor estadounidense Kevin Spacey será el invitado de honor de la gala que celebra la organización sin ánimo de lucro Better World Fund durante el Festival de Cannes, donde además recibirá un premio a su toda trayectoria.

Spacey, que se encuentra en Cannes para ayudar a encontrar distribuidores para su próxima película, ‘The Awakening’ (Matt Routledge), recibirá el premio a la excelencia en cine y televisión durante la décima edición de la cena de gala de esta organización, que se celebrará el martes en el lujoso Hotel Carlton.

«Better World Fund siempre ha sido partidario del Sr. Spacey y admirador de su trabajo, por lo que nos sentimos honrados de que nos acompañe en este acto para destacar el valor que aporta a la industria del entretenimiento», señaló la entidad en un comunicado.

El dos veces ganador del Oscar, conocido por títulos como ‘Se7en’ o ‘American Beauty’, fue acusado públicamente por más de una treintena de hombres de agresión sexual o comportamiento inapropiado desde 2017, lo que supuso su salida fulminante de varios proyectos, como la última temporada de la serie ‘House of Cards’.

El intérprete, de 65 años, fue sometido a juicio en 2023 en el Reino Unido por nueve cargos de delitos sexuales, de los que finalmente fue absuelto.

También ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

La gala en la que se le rendirá tributo no es parte del programa oficial del Festival, una certamen que por la expectación y el gran número de estrellas que atrae cada año está plagado de eventos paralelos.

Además, el Carlton, situado en plena Croisette, es uno de los grandes núcleos de actividad durante el festival e incluso alberga este año la competición oficial de cine inmersivo.

Better World Fund es una organización sin ánimo de lucro con sede en París, fundada en 2016, que utiliza «el poder del cine y las artes» para promover el cambio social y concienciar sobre temas como los derechos de las mujeres, la protección infantil y la educación.

La organización señala que en la gala estarán también otras figuras de renombre del cine y del arte, sin precisar cuáles, y de la filantropía.

