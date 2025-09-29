Lunes 29 de septiembre de 2025
Farándula

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian ha vuelto a captar la atención del mundo de la moda tras protagonizar la portada de la edición francesa de Vogue, en la que posa ligera de ropa, llevando exclusivamente joyas de alta gama de la reconocida marca Cartier.

Por Pasante1

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La empresaria y modelo estadounidense Kim Kardashian volvió a captar la atención del mundo de la moda tras protagonizar la portada de la edición francesa de Vogue, en la que posa ligera de ropa, llevando exclusivamente joyas de alta gama de la reconocida marca Cartier.

Lee también: Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Esta sesión fotográfica, inspirada en el icónico glamour de Marilyn Monroe, causó gran impacto y conversación en redes sociales por su audacia y sofisticación.

Foto: Kim Kardashian

En la portada, Kim aparece recostada en una cama cubierta con sábanas blancas, luciendo un imponente collar rígido de diamantes Cartier que cae en cascada sobre su escote.

El look se complementa con una pulsera a juego y un anillo de piedras preciosas, todos acentuando la estética lujosa y elegante de la producción. En una publicación en Instagram, la empresaria compartió: "Mi primera tapa para Vogue Francia usando solamente Cartier. Esto estuvo en mi mente durante toda mi vida".

Foto: Kim Kardashian

En otras imágenes de la sesión, Kardashian aparece desnuda sosteniendo un tapado de piel sintética gris que cubre parcialmente su torso, y en otra toma luce un estilo más casual y fresco con pantalón de jean tiro alto y camiseta blanca básica, combinados con joyas como un collar de perlas con brillantes y pequeños aros.

Esta portada marca un momento clave en la carrera de Kim Kardashian, quien ha expresado que aparecer en Vogue Francia siempre estuvo en su lista de sueños.

Foto: Kim Kardashian

La sesión consolida su estatus como ícono global de moda y cultura pop, mostrando su capacidad para combinar glamour, sofisticación y simplicidad con gran personalidad.

Tuvo lugar en el lujoso Hôtel Le Bristol durante la Semana de la Moda de París, y contó con más de 700 diamantes Cartier en total, sumando más de 44 quilates, lo que resalta la exclusividad y alta joyería en esta producción icónica.

La revista Vogue Francia destacó que esta edición celebra "el amor en sus formas", con el mensaje central de que "la historia de amor más profunda es la que cultivamos dentro de nosotros mismos", posicionando la sesión como un homenaje al amor propio y a la autenticidad. Con esta aparición, Kim Kardashian no solo exhibe lujo extremo y estilo, sino también un nuevo paradigma de belleza más natural y real, casi sin maquillaje, según explicó la editora de la publicación.

Foto: Kim Kardashian

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Noticias Relacionadas

Al Dia

Crearán por Ordenanza Instituto Municipal de Cultura de Maracaibo

Con lo cual tenga rango y fuerza para su proyección en pro del fomento de la idiosincrasia del marabino en el ámbito de sus manifestaciones musicales y artísticas en general.
Farándula

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

El joven fue despojado de una cadena avaluada en 30 millones de pesos y de su teléfono celular (iPhone)
Farándula

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

La celebración ha tenido lugar en Santa Bárbara, en una finca cercana a la ciudad y muy protegida con enormes medidas de seguridad
Farándula

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

El Cantautor Venezolano de Música Llanera, José Miguel Rivas, conocido como “El Caballo Cimarron”, lanzará a través de todas las…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025