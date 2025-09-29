Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

La empresaria y modelo estadounidense Kim Kardashian volvió a captar la atención del mundo de la moda tras protagonizar la portada de la edición francesa de Vogue, en la que posa ligera de ropa, llevando exclusivamente joyas de alta gama de la reconocida marca Cartier.

Lee también: Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Esta sesión fotográfica, inspirada en el icónico glamour de Marilyn Monroe, causó gran impacto y conversación en redes sociales por su audacia y sofisticación.

Foto: Kim Kardashian

En la portada, Kim aparece recostada en una cama cubierta con sábanas blancas, luciendo un imponente collar rígido de diamantes Cartier que cae en cascada sobre su escote.

El look se complementa con una pulsera a juego y un anillo de piedras preciosas, todos acentuando la estética lujosa y elegante de la producción. En una publicación en Instagram, la empresaria compartió: "Mi primera tapa para Vogue Francia usando solamente Cartier. Esto estuvo en mi mente durante toda mi vida".

Foto: Kim Kardashian

En otras imágenes de la sesión, Kardashian aparece desnuda sosteniendo un tapado de piel sintética gris que cubre parcialmente su torso, y en otra toma luce un estilo más casual y fresco con pantalón de jean tiro alto y camiseta blanca básica, combinados con joyas como un collar de perlas con brillantes y pequeños aros.

Esta portada marca un momento clave en la carrera de Kim Kardashian, quien ha expresado que aparecer en Vogue Francia siempre estuvo en su lista de sueños.

Foto: Kim Kardashian

La sesión consolida su estatus como ícono global de moda y cultura pop, mostrando su capacidad para combinar glamour, sofisticación y simplicidad con gran personalidad.

Tuvo lugar en el lujoso Hôtel Le Bristol durante la Semana de la Moda de París, y contó con más de 700 diamantes Cartier en total, sumando más de 44 quilates, lo que resalta la exclusividad y alta joyería en esta producción icónica.

La revista Vogue Francia destacó que esta edición celebra "el amor en sus formas", con el mensaje central de que "la historia de amor más profunda es la que cultivamos dentro de nosotros mismos", posicionando la sesión como un homenaje al amor propio y a la autenticidad. Con esta aparición, Kim Kardashian no solo exhibe lujo extremo y estilo, sino también un nuevo paradigma de belleza más natural y real, casi sin maquillaje, según explicó la editora de la publicación.

Foto: Kim Kardashian

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día