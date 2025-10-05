Domingo 05 de octubre de 2025
Farándula

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

Su salto a la fama internacional llegó con Titanic (1997), junto a Leonardo DiCaprio

Por Ernestina García

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película
La actriz Kate Winslet nació un 5 de octubre en Reading, Inglaterra, en 1975 y a lo largo de su carrera se ha consolidado como una de las actrices más prestigiosas de Hollywood.

Su salto a la fama internacional llegó con Titanic (1997), junto a Leonardo DiCaprio, aunque antes ya había destacado en Sentido y sensibilidad (1995).

Ganó el Oscar a Mejor Actriz por The Reader (2008) y ha sumado múltiples Globos de Oro, BAFTA y Emmy, estos últimos por sus papeles en Mildred Pierce y Mare of Easttown.

Además de su talento, siempre ha sido una voz firme a favor de la naturalidad, la diversidad de cuerpos y la autenticidad en la industria del cine. Se ha casado tres veces y tiene tres hijos.

Noticia al Día/Hola

