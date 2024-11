La actriz y cantante venezolana Carmen Alicia Lara, el pasado martes sufrió una parálisis en la mitad de su cara, por lo que tuvo que acudir a emergencias.

Lara, aunque informa que se siente mejor, explica que debe hacerse otros exámenes para determinar la causa. «Obviamente, me preocupa, me inquieta, me hicieron estudios. Aparentemente, no hay nada neurológico, sin embargo, me mandaron para un neurólogo porque tengo más de un mes con neuralgia trigémino y aparentemente ayer tuve una crisis más fuerte y por eso sucedió esto».

Instó a las personas a que se cuidaran y llevaran una vida más tranquila. “El estrés pasa factura, tenemos que vivir un día a la vez, en las manos de Dios y confiando en que todo se resuelve y lo más importante es creer en eso y la salud», afirmó.

Agradeció a todos los que han estado pendientes de ella escribiéndoles mensajes tranquilizantes que la ayuden a mejorar emocionalmente, al tiempo que les solicitó a sus seguidores que la incluyeran en sus oraciones.

En 2014 anunció a través de Instagram que había sido diagnosticada con cáncer de mama y en febrero de este año se sometió a una mastectomía parcial para tratar «un carcinoma ductal infiltrante grado dos en la mama derecha», informó su esposo en ese momento.

Carmen Alicia Lara es recordada por su participación en novelas como «Por Todo lo Alto» (RCTV), «Natalia del Mar» y Corazón Esmeralda (Venevisión); también participó en el 2001 en el programa «Fama y Aplausos», transmitido por Radio Caracas Televisión.

Noticia al Día/RRSS