La artista latina más premiada: Shakira hace historia en los VMAs

Shakira ha vuelto a hacer historia en los MTV Video Music Awards (VMAs). Con su reciente victoria por el video de "Soltera", la artista barranquillera se ha consolidado como la artista latina con más galardones en la historia del evento.

La trayectoria de Shakira y los VMAs comenzó hace más de dos décadas, cuando en el año 2000 ganó su primer premio por "Ojos Así". Desde entonces, ha demostrado una capacidad única para reinventarse, fusionando géneros y llevando la música en español a una audiencia global.

Con su nuevo premio, Shakira suma un total de siete VMAs. Este impresionante récord incluye reconocimientos por éxitos como "Hips Don’t Lie" y "TQG", además del prestigioso MTV Video Vanguard Award que recibió en 2023, siendo la primera artista latinoamericana en obtenerlo.

La artista de 48 años no solo celebra sus propios logros, sino que también destaca el liderazgo de los artistas latinoamericanos en los escenarios internacionales más importantes. El éxito de Shakira es un testimonio de su carrera y un claro ejemplo del impacto global que la música latina tiene en la actualidad.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día