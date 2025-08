La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

Luego de un año y medio de anunciar que padecía distonía, un trastorno que afecta la movilidad de los músculos, la Miss Venezuela 2002, Mariángel Ruiz, volvió a hablar sobre su condición. En un video publicado en sus redes sociales, la también actriz decidió resolver las dudas de muchas personas sobre los extraños movimientos que a veces hace con su cara.

“Esto que tengo se llama distonía, desafortunadamente para mí me pasa en mi cara. La distonía es una de las enfermedades que pertenecen como al paraguas de los trastornos de movimiento (…) Por supuesto estoy en tratamiento”, explicó la exreina de belleza.

Ruiz explicó que su condición facial comenzó con una resequedad en los ojos que evolucionó a un tic por estrés. Hoy, un año y medio después de su anuncio inicial, confirma que está participando activamente en su recuperación. "Antes he hablado de este tema, pero lo he hecho paso a paso, respetando el tiempo que me ha tomado el sentirme preparada”, escribió en su publicación de Instagram.

Tratamiento y recuperación de Mariángel Ruiz



Aunque la distonía no tiene cura, la actriz se controla con una neuróloga y una terapeuta psicológica para aliviar los complejos y momentos difíciles que puede causar este tipo de diagnóstico.

“Tener estos primeros síntomas y su evolución, me hicieron a mí también pasar por un viacrucis de varios médicos (…) No hay un tratamiento para ella, la toxina botulínica o el bótox es lo que usan como para aminorar la fuerza del músculo”, añadió Ruiz.

Además, toma ansiolíticos y anticonvulsivos para que la distonía no se exacerbe. “El estrés la exacerba, el cansancio la exacerba y, la paz, la tranquilidad y el descanso es muy necesario. La concentración me ayuda también”, concluyó.

Noticia al Día/meridiano