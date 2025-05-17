Viernes 22 de agosto de 2025
Farándula

La belleza de Angelina Jolie encendió la alfombra de Cannes

Jolie regresó a la Croisette después de 14 años

Por Ernestina García

Foto: Anjelina
La cuarta jornada del Festival de Cannes 2025 comenzó con grandes promesas, y las superó todas. A la alfombra roja de la esperada Eddington, de Ari Aster, acudieron Angelina Jolie.

Lee también: Así llegó Édgar Ramírez al Festival de Cannes (+Foto)

Con el pelo muy rubio y su mirada penetrante, la actriz regresó a la Croisette tras 14 años de ausencia como madrina de excepción del Trophée Chopard.

La última vez que la vimos en el Festival fue en 2011 para la presentación de El árbol de la vida, pero su llegada a la alfombra roja en 2008, vestida de verde, para presentar Kung Fu Panda de la mano de Brad Pitt y embarazada, sigue siendo inolvidable.

Él estaba allí por El curioso caso de Benjamin Button, mientras que ella competía con El intercambio, de Clint Eastwood. Unos meses después nacerían en Francia, en unhospital de Niza, los gemelos Knox y Vivienne.

Noticia al Día/Vanity Fair

Temas:

