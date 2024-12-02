La cantante Natalia Jiménez se casó con su pareja Arnold Hemkes en un día que describió como "mágico". El 29 de noviembre, la pareja se casó en la hacienda La Santa Cruz, en Guadalajara.

Más de 100 invitados asistieron a la ceremonia religiosa, que cubrió ¡Hola!

La novia lució radiante con un majestuoso vestido blanco del diseñador Benito Santos, inspirado en la época del cine de oro mexicano. Alessandra, la hija de Natalia de su matrimonio anterior, fue parte de la emotiva ceremonia. La pareja se comprometió en el 2022 en El Escorial en Madrid, durante unas vacaciones juntos.

No faltó serenata de mariachis y un festín tradicional mexicano en la boda. Su primer baile de casados fue al ritmo de "Llevarte al cielo", canción de la artista española de 42 años, dedicó a su ahora esposo.

La cantante ha revelado que comenzó a trabajar con el manager mexicano de 47 años, un experto en el negocio de la música, y su relación luego se tornó una cercana amistad de la que surgió el amor.

"El pasado 29 de noviembre fue, sin duda, uno de los días más especiales de nuestras vidas. Arnold y yo comenzamos un nuevo capítulo de nuestra historia rodeada de amor y de personas increíbles que viajaron desde distintas partes del mundo para acompañarnos en este momento tan importante", expresó ella en Instagram. "Gracias a ustedes por sus buenos deseos".

