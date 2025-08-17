La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

Durante uno de sus conciertos más animados, el reconocido cantante vallenato Diomedes Díaz sorprendió a sus seguidores al invitar a una mujer del público a subir al escenario. La afortunada, una joven de cabello rubio que destacaba con unos llamativos cachos de diablita rojos, no pudo ocultar su emoción al compartir el momento con el Cacique.

El momento más memorable se vivió cuando Diomedes interpretó su éxito “Listo pa’ la foto” mientras la joven lo acompañaba, cantando y bailando al ritmo del vallenato. La interacción con el público y la cercanía del artista hicieron que la velada se sintiera aún más especial para todos los asistentes.

Los fanáticos, tanto en el lugar como en redes sociales, destacaron la espontaneidad del cantante y cómo este tipo de momentos refuerzan la conexión con su público, manteniendo viva la energía y la pasión del género vallenato.