La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

Volver al terruño natal siempre conlleva una mezcla de nostalgia y sentimientos encontrados. Este es el caso de la reconocida actriz y presentadora zuliana Ana María Simón, quien regresa a Maracaibo para estrenar su nueva obra, "Hello Sussy", junto a su pareja sentimental, Albi de Abreu.

Se trata de una comedia que te hará reír y reflexionar.

Inicios de Ana María Simón

Simón reconocida actriz, presentadora y locutora, comenzó su carrera en las tablas venezolanas y ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, como Cosita Rica, Ciudad Bendita, y La mujer perfecta.

Ahora está residenciada en España.

Noticia al Día/RRSS