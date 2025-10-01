La confesión de Charlie Sheen: Tuvo 47 mil parejas sexuales

El actor Charlie Sheen causó conmoción en una reciente entrevista en el pódcast Impaulsive, donde se sinceró sobre su pasado de drogas y sexo desenfrenado.

Lee también:¿Cuándo es "La Hora del Burro"?: Origen y Significado de la Expresión

La revelación más impactante fue su estimación de haber mantenido relaciones con 47.000 mujeres durante ese periodo. Sheen describió su comportamiento como una espiral, sin "una única fuerza impulsora" detrás de sus decisiones de probar drogas o elegir parejas.

Para explicar su desprecio por el riesgo, el actor de Two and a Half Men utilizó una cruda metáfora: "No uses pantalones anchos en un safari y no esperes ser atacado por un león". Esta frase sintetiza su actitud desafiante ante las consecuencias de su vida de excesos. El caos, que comenzó con su primera experiencia sexual a los 15 años, terminó por aislarlo de su familia.

El punto de inflexión llegó hace ocho años, impulsado por la necesidad de reconstruir su relación con sus cinco hijos. Ellos se convirtieron en el principal motor de su transformación y sobriedad, siendo el apoyo que necesitaba "para no volver atrás". La recuperación del actor fue un esfuerzo familiar, con sus hijos jugando un papel activo en su proceso.

Un mensaje de redención

El camino de redención de Sheen ha sido documentado en sus memorias, The Book of Sheen, y en el documental aka Charlie Sheen de Netflix. Su historia es un poderoso testimonio que resalta el valor de la redención y el poder transformador de la familia. Hoy, el actor mira al futuro con una perspectiva renovada, superando una vida marcada por los excesos.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante