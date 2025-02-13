La conmovedora historia de Íngrid, la exmodelo colombiana que vive en las calles de Bogotá

Íngrid Karina Sánchez es una exmodelo colombiana que recientemente ha revolucionado las redes al ser encontrada viviendo en las calles de Medellín en noviembre de 2024. Su caso, que rápidamente se viralizó en redes sociales, expuso la cruda realidad de las adicciones y la importancia de la rehabilitación, a la vez que destacó los desafíos de quienes luchan por salir de un círculo destructivo.

En el video grabado por una creadora de contenido en TikTok, llamada Andrea Moreno, y quien se dedica ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, la modelo pudo relatar su experiencia en su situación actual.

En las imágenes, que según la usuaria que las compartió fueron grabadas el 8 de febrero de 2025, se observa a una mujer con características similares a las de Sánchez en el barrio Santa Fe de Bogotá. Este hecho revivió el interés de los usuarios por su historia, marcada por la lucha contra las adicciones y los altibajos en su proceso de rehabilitación.

Tras ser rescatada, Ingrid Karina fue ingresada en un centro de rehabilitación en diciembre de 2024 para iniciar un tratamiento contra su adicción a las drogas. Sin embargo, poco tiempo después decidió abandonar el lugar, argumentando que se sentía privada de su libertad.

Su hijo Juan Antonio jugó un papel crucial en su vida al trasladarla a Bogotá y apoyarla en su proceso de recuperación. Juntos crearon una cuenta en redes sociales para documentar su progreso y compartir su historia, con el objetivo de sensibilizar sobre los desafíos que enfrentan las personas con adicciones.

En enero de este año, la exmodelo Íngrid Karina reapareció en las redes sociales para ofrecer una disculpa pública a quienes pudo haber afectado durante su etapa más oscura. En su mensaje, ella expresó su agradecimiento a quienes han creído en ella y reconoció que la recuperación es un proceso largo, lleno de altibajos. Su sinceridad y humildad al admitir que no todo en su camino ha sido perfecto resonó con muchos, reafirmando su compromiso con su recuperación.

Sin embargo, el pasado 8 de febrero, una usuaria compartió imágenes donde se observa a una mujer con características similares a las de Sánchez en el barrio Santa Fe de Bogotá, un hecho que revivió el interés de los internautas por su historia, marcada por la lucha contra las adicciones.

Mientras tanto, ni la exmodelo ni su hijo Juan Antonio se han pronunciado sobre el video en las redes sociales. Todavía queda la duda de si la mujer que aparece en el clip es Ingrid Karina.

