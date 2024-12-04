La especial despedida de Itatí Cantoral a Silvia Pinal: "Fue una mujer feliz"

En febrero del 2019 vio la luz uno de los proyectos más especiales de doña Silvia Pinal, su bioserie, una historia que llevó a la pantalla chica la productora Carla Estrada con Itatí Cantoral como estelar, bajo el nombre de Silvia Pinal, frente a ti.

Tras la sensible partida de la diva del cine, la encargada de interpretarla en la ficción, la despidió en el escenario de la puesta en escena Cabaret, obra que dedicó a la memoria de la primera actriz, a quien tuvo la fortuna de conocer muy de cerca durante las grabaciones de la serie sobre su vida.

En esta producción, Itatí tuvo la gran dicha de lucir algunos vestidos, propiedad de Silvia Pinal, como el icónico diseño negro con el que la pintó Diego Rivera. Debido a la larga lista de anécdotas que tiene con la titular de Mujer, casos de la vida real, la actriz habló en entrevista con el programa Ventaneando, del parteaguas que representó en su carrera interpretar a la protagonista de Viridiana.

Con profunda tristeza, Itatí lamentó la partida del ícono mexicano: "Lo único que nos calma el corazón de esta terrible despedida, es que sabemos que fue una mujer feliz y que fue una mujer muy amada", comentó la actriz. Cantoral dio a conocer que fue la señora Pinal quien la eligió para interpretarla, un honor que siempre llevará consigo: "La señora Silvia Pinal dijo: ‘Yo quiero que sea Itatí’ y ha sido el trabajo más bonito que me ha tocado interpretar en la vida", reconoció.

Debido al amor que Silvia Pinal le profesó al teatro, en vida, Itatí consideró que lo correcto era despedirla sobre el escenario: "Es una tristeza tan grande, tan fuerte, la vamos a extrañar mucho, esta función fue dedicada para ella", comentó. Aprovechó para recordar los momentos inolvidables que vivieron juntas durante las grabaciones de Silvia Pinal, frente a ti: "Yo que tuve la dicha de estar cerca de ella, de compartir su casa, su mesa".

Itatí recordó que, en esta producción, tuvo la fortuna de portar vestuario del clóset de la actriz, prendas que no a cualquier persona le presta: "Su ropa, ella me decía: ‘Nada más a ti y a Michelle, a Michelle le quedan mis vestidos’ y es verdad, porque me apretaban muchísimo y eso que ya no podía estar más delgada para la serie de Silvia Pinal", contó Cantoral.

La actriz recordó que uno de los grandes sueños de Silvia Pinal era ver a los suyos unidos: "Ella quería estar con toda su familia y sé que está con toda su familia. Se cumplió". En 2018, luego de que se hizo oficial que Itatí Cantoral sería la protagonista de la bioserie, la actriz compartió en entrevista para ¡HOLA! Tv, lo importante que era este papel en su vida: "Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera", reconoció.

Noticia al Dia / Hola