Domingo 21 de septiembre de 2025
Farándula

La especial despedida de Itatí Cantoral a Silvia Pinal: "Fue una mujer feliz"

La especial despedida de Itatí Cantoral a Silvia Pinal: "Fue una mujer feliz". Foto: Itatí Cantoral

Por Christian Coronel

La especial despedida de Itatí Cantoral a Silvia Pinal:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En febrero del 2019 vio la luz uno de los proyectos más especiales de doña Silvia Pinal, su bioserie, una historia que llevó a la pantalla chica la productora Carla Estrada con Itatí Cantoral como estelar, bajo el nombre de Silvia Pinal, frente a ti.

Tras la sensible partida de la diva del cine, la encargada de interpretarla en la ficción, la despidió en el escenario de la puesta en escena Cabaret, obra que dedicó a la memoria de la primera actriz, a quien tuvo la fortuna de conocer muy de cerca durante las grabaciones de la serie sobre su vida.

En esta producción, Itatí tuvo la gran dicha de lucir algunos vestidos, propiedad de Silvia Pinal, como el icónico diseño negro con el que la pintó Diego Rivera. Debido a la larga lista de anécdotas que tiene con la titular de Mujer, casos de la vida real, la actriz habló en entrevista con el programa Ventaneando, del parteaguas que representó en su carrera interpretar a la protagonista de Viridiana.

Con profunda tristeza, Itatí lamentó la partida del ícono mexicano: "Lo único que nos calma el corazón de esta terrible despedida, es que sabemos que fue una mujer feliz y que fue una mujer muy amada", comentó la actriz. Cantoral dio a conocer que fue la señora Pinal quien la eligió para interpretarla, un honor que siempre llevará consigo: "La señora Silvia Pinal dijo: ‘Yo quiero que sea Itatí’ y ha sido el trabajo más bonito que me ha tocado interpretar en la vida", reconoció.

Debido al amor que Silvia Pinal le profesó al teatro, en vida, Itatí consideró que lo correcto era despedirla sobre el escenario: "Es una tristeza tan grande, tan fuerte, la vamos a extrañar mucho, esta función fue dedicada para ella", comentó. Aprovechó para recordar los momentos inolvidables que vivieron juntas durante las grabaciones de Silvia Pinal, frente a ti: "Yo que tuve la dicha de estar cerca de ella, de compartir su casa, su mesa".

Itatí recordó que, en esta producción, tuvo la fortuna de portar vestuario del clóset de la actriz, prendas que no a cualquier persona le presta: "Su ropa, ella me decía: ‘Nada más a ti y a Michelle, a Michelle le quedan mis vestidos’ y es verdad, porque me apretaban muchísimo y eso que ya no podía estar más delgada para la serie de Silvia Pinal", contó Cantoral.

La actriz recordó que uno de los grandes sueños de Silvia Pinal era ver a los suyos unidos: "Ella quería estar con toda su familia y sé que está con toda su familia. Se cumplió". En 2018, luego de que se hizo oficial que Itatí Cantoral sería la protagonista de la bioserie, la actriz compartió en entrevista para ¡HOLA! Tv, lo importante que era este papel en su vida: "Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera", reconoció.

Noticia al Dia / Hola

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Inameh informó la llegada del Equinoccio de otoño a Venezuela este lunes 22-Sep

Inameh informó la llegada del Equinoccio de otoño a Venezuela este lunes 22-Sep

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡El mejor Cacao del mundo! Mérida y región Sur del Lago participaran en el Primer Congreso Internacional del rubro

El Primer Congreso Internacional del Cacao, se realizará del 22 al 24 de octubre. Su sede principal será la ciudad de Mérida, mientras que en Sur del Lago visitaran fincas modelo del ostentoso producto.

Farándula

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

La agrupación fue fundada en el 2007.
Farándula

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

La acción legal busca reparar los daños emocionales y económicos ocasionados
Farándula

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez se presentaría en la Universidad de La Habana


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025