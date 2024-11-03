Ítaly Mora, quien hasta el viernes representaba a Panamá en Miss Universo, consideró el sábado 2 de noviembre que su expulsión del concurso de belleza por parte de la junta disciplinaria es una "medida severa" que podría haberse resuelto con "diálogo o un llamado de atención".

"El pasado 1 de noviembre de 2024 fui informada sobre mi salida del certamen Miss Universo. En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración", escribió Mora en una historia de Instagram.

Según agregó en su cuenta de esa red social, "dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito ocurrió para maquillarme y recoger items personales, lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias".

"Sin embargo, quiero expresar que considero fue una medida severa y que, en su lugar, podría haberse solucionado con un diálogo o llamado de atención", añade el mensaje.

"Este suceso ha sido difícil de asimilar en lo emocional, especialmente por el tiempo, esfuerzo, recursos y el apoyo de las personas que hicieron posible mi preparación para representar a mi país. A mis ciudadanos panameños, quiero decirles que siempre he llevado con orgullo el compromiso de representar a Panamá, y lamento profundamente no poder continuar en este camino hacia el certamen", detalla el escrito.

Mora señaló que también hizo el comunicado para desmentir las versiones informales sobre su salida que circulan en redes sociales, pues algunas de esas apuntaban a una pelea o discusión con otra concursante.

El pasado viernes, la organización de Miss Universo comunicó a través de su página web el "retiro" de la ya excandidata por Panamá Ítaly Mora tras "una evaluación exhaustiva" por parte de la "comisión disciplinaria".

La organización no dio detalles de los motivos de dicha expulsión, pero el director de la franquicia en Panamá, César Anel Rodríguez, dijo a EFE que había sido por un "error personal" sin adentrarse en mayores explicaciones.

Noticia al Día/EFE