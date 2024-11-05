La exreina venezolana Inés María Calero se casará de nuevo

La reconocida modelo y actriz venezolana, Inés María Calero, quien fue ganadora del certamen de Miss Venezuela en 1987, celebrará su boda el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Miami. La noticia fue confirmada por el periodista Diego Kapeky en el programa Zona i.

Calero reveló que lucirá un vestido de novia diseñado por la prestigiosa modista valenciana María Fabiana, en un elegante color rosa viejo, en homenaje al traje con el que se coronó como la mujer más bella de Venezuela en 1987.

La ceremonia se llevará a cabo de manera íntima en la residencia de Inés Calero en Miami, según informó la madre del cantante Jonathan Moly a través de comentarios en redes sociales.

Noticia al Día/Información de Reporte confidencial