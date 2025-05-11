La hija transgénero de Elon Musk mostró sus mejores pasos de baile

En las últimas horas se volvió viral un video donde se muestra a la hija transgénero de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, mostrando sus mejores movimientos de baile durante una fiesta en un club.

El video fue publicado por TMZ y rápidamente provocó la reacción de Wilson, quien los criticó, alegando que "sacaron todo de contexto".

"Estaba bailando en una fiesta. Subieron el video a su sitio y lo relacionaron con Elon, un hombre que no tiene nada que ver”, fueron sus palabras.

La hija del magnate acusó al portal de noticias de ser un medio ‘misógino’, por los supuestos ataques que ha recibido en el pasado.

#ElonMusk’s estranged daughter Vivian Wilson is out here living her best life — completely unbothered by her dad’s shade and dancing like nobody’s watching!



Full story in HERE: https://t.co/83xA58tlzF pic.twitter.com/2dcc0TDkuo — TMZ (@TMZ) May 9, 2025

