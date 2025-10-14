Martes 14 de octubre de 2025
Farándula

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Este inesperado vínculo ha capturado la atención del público tras semanas de especulaciones, finalmente confirmado con fotografías que muestran a la pareja en actitudes afectuosas en la costa de Santa Bárbara, California.

Por Pasante1

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau se consolida en medio de rupturas previas y compromisos profesionales. Este inesperado vínculo ha capturado la atención del público tras semanas de especulaciones, finalmente confirmado con fotografías que muestran a la pareja en actitudes afectuosas en la costa de Santa Bárbara, California.

Los primeros indicios de su conexión surgen en julio, cuando ambos son vistos en Montreal. Según el US Sun, comparten una cena privada en el restaurante Le Violon y pasean por Mount Royal Park, donde fuentes cercanas revelan que Trudeau, soltero desde su separación de Sophie Grégoire, disfruta conocer a Perry, destacando su personalidad y la conexión que han establecido.

Foto:La Nación

La dinámica entre ellos se mantiene discreta durante los primeros meses, ya que Perry está de gira con su tour "Lifetimes". Sin embargo, la comunicación constante a través de videollamadas y mensajes se convierte en una parte esencial de su relación.

El reconocimiento público de su vínculo llega a fines de septiembre, cuando un turista capta imágenes de Trudeau a bordo del yate de la cantante, el Caravelle. La difusión de estas fotografías genera un revuelo mediático, y voces cercanas a la pareja comparten detalles sobre su conexión. "Katy está muy interesada en él. Dice que es un gran partido", comenta una fuente a Cosmopolitan.

A pesar de sus apretadas agendas, la relación entre ambos se percibe como un "soplo de aire fresco" para Trudeau, quien ha recibido numerosas propuestas sentimentales tras su separación. "No es de los que se apresuran, y a ella eso parece agradarle mucho", añade la fuente, describiendo su trato como "caballeroso".

Sin embargo, la exposición mediática y las ocupaciones personales han condicionado su relación. Tras la viralización de las fotografías, se observa una disminución en la frecuencia de contacto, aunque se aclara que esto no implica un trasfondo negativo. "Ambos están ocupados, pero Katy destina tiempo a quien le interesa", asegura un allegado.

Mientras Perry prioriza el bienestar de su hija y mantiene una relación cordial con Orlando Bloom, Trudeau navega su vida personal tras su retiro de la política, aunque sigue bajo el ojo público. A pesar de la distancia, el entorno de la pareja considera que su relación podría adaptarse a los desafíos que presenta, destacando que "si hay alguien con quien resulte viable una relación a distancia, es él".

Pasante/Leila González/Noticia al Día/Infobae

Temas:

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

