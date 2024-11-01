Martes 19 de agosto de 2025
Farándula

La inolvidable villana Dínora Rosales de Pasión de gavilanes regresa a las telenovelas

Lorena Meritano regresa a las telenovelas. Tras varios años ausente del género, la actriz de origen argentino aterrizó esta semana…

Por Ernestina García

Foto : Mezcalent
Lorena Meritano regresa a las telenovelas. Tras varios años ausente del género, la actriz de origen argentino aterrizó esta semana en México para unirse al elenco de Amor amargo, melodrama de TelevisaUnivision que produce Pedro Ortiz de Pinedo, con las actuaciones protagónicas de Ana Belena y Andrés Palacios.

La inolvidable Dínora Rosales de Pasión de gavilanes realizará una actuación especial de 15 capítulos en esta historia que se estrena el próximo lunes 4 de noviembre en México.

“Muy emocionada y agradecida con el señor Pedro Ortiz de Pinedo por la invitación a participar en esta hermosa novela”, expresó Meritano desde su perfil de Instagram. “Feliz, agradecida, emocionada y bendecida de estar nuevamente en un país al que amo y le debo tanto”.

a actriz comienza justo hoy a grabar sus escenas junto a la actriz y cantante mexicana Daniela Romo, quien da vida a la gran villana de la historia.

Su personaje se llamará Ofelia Saldívar y será una abogada “muy seria” amiga de Leonor (Romo).

“Allá vamos a jugar y crear junto a grandes talentos que les iré presentando. Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos que me han apoyado y a la vida por este hermoso reto y nuevo proyecto”, compartió Meritano.

De qué trata la telenovela Amor amargo

Amor amargo presenta la historia de Tomás (Palacios), un atractivo y exitoso empresario de una cadena de tiendas de artesanía que ha crecido escuchando la historia de traición y desamor de su padre, lo que ha hecho que sea reacio al compromiso.

En un viaje a Querétaro conoce a Gabriela Miranda San José (Ana Belena) y siente un flechazo instantáneo. Pero todo cambia cuando le avisan que su padre ha muerto y viaja al pintoresco pueblo de Todos Los Santos para averiguar quién es el responsable de su muerte. Para él es obvio que se trata de la familia que intentó matar a su padre hace treinta y cinco años. Su sorpresa será inmensa cuando descubra que Gabriela pertenece a esa familia y es nieta de la mujer de la que ha jurado vengarse.

Noticia al Día/People

Temas:

