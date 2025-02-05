La marabina Aleska Génesis vuelve a La Casa de los Famosos All Stars: “No necesito aliados”

La noche del 4 de febrero, Telemundo dio inicio a su nuevo reality show, La Casa de los Famosos All Stars, bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza. Esta nueva temporada reunió a un grupo de celebridades que ya participaron en ediciones anteriores del programa.

Según Diario 2001, la modelo maracucha, Aleska Génesis, es la única representante de Venezuela en esta edición. Hizo su entrada a la casa con un vestido blanco repleto de perlas, diseñado por Koii. Al ingresar al estudio de grabación, la modelo de 33 años expresó su felicidad por regresar a la casa y aseguró que esta vez quiere ganar.

"Estoy superfeliz y muy emocionada de volver a la casa, siento que esta es una gran oportunidad para escribir una nueva historia. Preguntaron por “la mala” y aquí estoy, pero ahora no soy mala, ahora soy “brilleska” y los invito a todos a brillar conmigo", expresó Aleska.

En un video que se reprodujo luego de su entrada, la venezolana dejó claro qué es lo único que necesita en esta oportunidad para triunfar en la nueva temporada de La Casa de los Famosos.

“Quiero ganar, estuve a solo un paso la última vez. Para eso no necesito tener aliados, para eso necesito ser yo misma. ¿Saben algo? Me interesa muy poco las opiniones de los demás”, manifestó Aleska Génesis.

La participación de Aleska Génesis en La Casa de los Famosos All Stars ha generado gran expectativa en el público venezolano, quien espera que la modelo logre llevarse el premio mayor.

