Lunes 22 de septiembre de 2025
Farándula

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Según la información que se maneja desde México, se perdió el rastro de B-King desde el pasado 16 de septiembre.

Por Ernestina García

Foto: Instagram / bkingoficial
El paradero del cantante Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, sigue siendo una incógnita tras su desaparición reportada el pasado 16 de septiembre en México.

En las últimas horas se han difundido diversos registros en redes sociales, que corresponderían a fechas posteriores al concierto que ofreció el día 14 de este mes, en el estado de Sonora. En uno de los videos, reporta la prensa, se observa al artista aparentemente en Ciudad de México, a unos 2.000 km de distancia.

El registro se habría captado días antes de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera colaboración a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la búsqueda del cantante. Además de Sánchez, se encuentra desaparecido su acompañante Jorge Herrera, conocido en la industria del entretenimiento como Regio Clown.

En el clip audiovisual, se observa al intérprete de 31 años en compañía de varios músicos en la exclusiva zona de Polanco, ubicada en la alcaldía de Miguel Hidalgo. De acuerdo a la prensa, en el video también aparece el diseñador de modas Rogelio Mastracci.

¿Sonora o Ciudad de México?


Después de la aparición de uno de los videos, que se compartieron en redes sociales, se especula que el cantante habría desaparecido en la capital mexicana y no en Sonora, como inicialmente comentó Petro.

La Fiscalía de Sonora también descartó que la desaparición del artista urbano ocurriera en ese estado. Por ese motivo, la investigación ha de gestionarse en la capital mexicana. El pasado domingo, las autoridades locales confirmaron la activación de "los protocolos y procedimientos institucionales correspondientes".

"El Gobierno de Sonora reitera su absoluta disposición para colaborar, dentro de su alcance, con las instancias de la Ciudad de México y el Gobierno Federal para el esclarecimiento de los hechos", destacaron. De momento, la búsqueda de ambos desaparecidos es un asunto de interés binacional.

Del mismo modo, en esa oportunidad el cantante publicó la captura de un mensaje que habría recibido donde se le pedía que no revelara datos privados sobre la relación de ambos y se agregaba que el supuesto novio de la DJ, preso en la cárcel, estaba "a la orden".

En esa oportunidad, dijo: "Cualquier cosa que me pase a mí o a algún miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes".

Sheinbaum responde


Luego de que Petro le pidiera ayuda por este caso, la presidenta mexicana reveló este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) atendió de inmediato la denuncia que se interpuso en la Ciudad de México, no en Sonora, como erróneamente informó en su mensaje el mandatario colombiano.

"No he entrado en contacto con el presidente Petro pero sí la cancillería mexicana con la cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones", afirmó Sheinbaum.

También precisó que en la causa intervienen la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el fin de determinar quiénes son todas las personas presuntamente involucradas en la desaparición.

Noticia al Día/RT

