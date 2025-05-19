La ‘pool party’ de Adamari López donde celebró sus 54

La carismática presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López celebró este fin de semana su cumpleaños número 54 rodeada de familiares y amigos en una divertida pool party en su hogar, aprovechando la reciente remodelación de su patio y piscina.

Con el inicio de grabaciones de la tercera temporada de la serie ¿Quién caerá? de UniMas a la vuelta de la esquina, Adamari compartió en su perfil de Instagram un emotivo mensaje:

“Hoy celebro la vida, los aprendizajes y el amor que me rodea. Gracias por acompañarme en un año más, que sé será lleno de bendiciones”. Además añadió, “Nuevo año, nuevas oportunidades de disfrutar que estoy viva, que tengo muchas bendiciones a mi alrededor y sobre todo, lista para seguir dejando que Dios me sorprenda y me guíe cada día”.

La celebración contó con la presencia de varias compañeras del medio, entre ellas Karina Banda y la también presentadora Chiquibaby, comadre de Adamari, quien le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales.

“Hoy celebro la vida de una mujer extraordinaria, un ser humano lleno de luz, generosidad y alegría. Conocerte ha sido una de las mayores bendiciones que la vida me ha dado… Admiro tu fortaleza, tu ternura y la forma en que tocas la vida de todos los que te rodean. Te deseo lo mejor del mundo, porque lo mereces todo. ¡Te quiero y te celebro hoy y siempre!”, escribió Chiquibaby.

Durante la fiesta, tanto Adamari como los invitados compartieron imágenes y videos en sus redes sociales mostrando lo especial y divertido que fue el día para la conductora, quien no ocultó su alegría y agradecimiento.



“Y los cumplí feliz. La he pasado increíble”, expresó Adamari desde su cuenta de Instagram.

Así, la actriz, conocida por sus papeles en telenovelas como Bajo las riendas del amor y Alma de hierro, se prepara para un nuevo ciclo tanto en su vida personal como profesional, con un mensaje optimista y lleno de esperanza para este nuevo año.