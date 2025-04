La primera Navidad juntos: Yuyito a Milei desde su nidito de amor

Luego de enfrentar los rumores de crisis y despejar todas las dudas, este martes Yuyito González reapareció en sus redes sociales y mostró cómo se prepara para recibir la Navidad junto a su novio, Javier Milei.

La exvedette compartió ante sus más de 130 mil seguidores una imagen que retrata el amor que se tienen y la alegría que siente por celebrar las fiestas con su pareja. “La primera Navidad juntos. Te amo Javier Milei”, escribió la primera dama junto a emojis de corazones.

En la imagen se podía ver a la conductora reclinada sobre el pecho de su novio, mientras lucía un suéter rosa. Por su parte, el Mandatario resaltaba con una campera de cuero, al tiempo que expresaba una leve sonrisa con su clásica mirada.

Además, el economista respondió el mensaje de su novia al repostearlo en su propia cuenta. Luego, de cara a sus casi seis millones de seguidores en Instagram, el Presidente compartió una imagen creada con inteligencia artificial de sus cinco perros posando frente a un árbol de Navidad. “Viva la Navidad caraj…”, escribió.

El posteo de Yuyito surge días después de que la presentadora habló sobre los rumores de crisis con el economista durante su programa. En una de las últimas emisiones de Empezar el Día, por Ciudad Magazine, González desmintió categóricamente las versiones que apuntaban a una supuesta crisis en su relación con el presidente Javier Milei.

Durante su intervención, la conductora expresó su molestia ante la persistente atención mediática sobre su vida personal y el impacto que esto tiene en su privacidad. González destacó que se sintió invadida por la constante presencia de periodistas y paparazzis: “Tengo a los noteros en la puerta de casa, en la del canal, cuando salgo y entro. Chicos, no voy a dar notas. Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones, y no voy a darlas”.

Lee también: Yuyito confirmó su noviazgo con Javier Milei

Noticia al Día/Información de Infobae