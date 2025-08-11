La Primerísima Mirla Castellanos celebra 65 años de trayectoria

La cantante, actriz, locutora y presentadora Mirla Castellanos cumple 65 años de carrera artística y habló en entrevista con Shirley Varnagy para el Circuito Onda sobre la responsabilidad de ser artista y la excelencia que se debe tener para llegar lejos.

"La que quiera ser la primerísima tiene que ganárselo a pulso, a pulso completo, con toda la responsabilidad de un cargo tan grande como es ser artista", dijo Mirla.

La artista también calificó de "muy fuerte" aunque "bellísimo" su epíteto de La Primerísima y pidió que la recuerden como una artista que le brindó "cosas bonitas" a Venezuela.

"Quiero que me recuerden como lo que yo he sido, no exijo más. Si alguien me recuerda para bien o me critica para ayudarme, bienvenido sea (…) quiero que me recuerden como una venezolana que quiso su trabajo y que le dio cosas bonitas a Venezuela, al público y a mi trabajo", comentó.

Mirla también recordó que Luis Guillermo González y Ricardo Tirado fueron quienes la apodaron como La Primerísima pero Renny Otolina lo popularizó.

La artista también contó que se prepara para volver a Venezuela con emoción. «Si yo no fuera venezolana, pagaría por serlo», expresó.

