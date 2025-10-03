Jueves 02 de octubre de 2025
Farándula

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

La princesa de Gales ha descubierto de la mano de un piloto el Typhoon, un avión de combate de última generación

Por Christian Coronel

La princesa de Gales, al más puro estilo 'Top Gun', visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis
En medio del revuelo que ha generado su mudanza a Forest Lodge, la princesa de Gales se centra en sus compromisos institucionales. Y es que como ella misma dijo: "Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría".

En su última salida ha debutado como Comodora Honoraria Real del Aire en la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire, donde ha protagonizado unas imágenes al más puro estilo Top Gun. Además, Kate Middleton ha desvelado un curioso secreto del príncipe Louis.

La jornada ha comenzado con una reunión de Kate Middleton con dos militares que le han contado los detalles de las actividades que han desarrollado este último año y medio en la base, donde trabajan para proteger el espacio aéreo británico.

Una introducción que ha continuado con uno de los platos fuertes: la princesa de Gales ha descubierto de la mano de un piloto el Typhoon, un avión de combate de última generación.

El instructor Geraint White le ha estado enseñando todos los detalles de la aeronave, y al ver la curiosidad de la princesa de Gales le ha propuesto probar ella misma el simulador para sentirse piloto por unos instantes. "¿Te gustaría intentarlo?", le ha propuesto. Una pregunta a la que ha respondido con rotundidad y mucha ilusión: "Sí, me encantaría".

La princesa de Gales, esposa del heredero al trono, ha contado que nunca ha utilizado un simulador para pilotar un avión, pero que si probó uno utilizado para entrenar a pilotos de helicóptero. A los mandos, ha mostrado ser muy intrépida y decidida, ya que se ha animado a hacer una acrobacia aérea.

"Parece tener un talento natural para volar, así que quizá tengamos que sacarle la licencia y ponerla a pilotar un Typhoon, si ella está dispuesta", ha dicho con gran sentido del humor el capitán Paul O’Grady.

En la base, la princesa de Gales ha conversado con todos los militares para interesarse por su función y su experiencia previa. Dos de ellos, Jack Hanby y Dan McPhail, son pilotos en prácticas cedidos por la base de la RAF en Valley, la misma en la que estuvo destinado Guillermo de Inglaterra durante tres años (entre 2010 y 2013). "¿Qué tal os va en Valley?", les ha dicho. Con toda seguridad, sabe muchas anécdotas de este destino, ya que el heredero al trono siempre recuerda con cariño y mucho orgullo su paso por allí.

Noticia al Día / Hola

