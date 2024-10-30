Gabriela Mendoza, más conocida como “La niña Gaby” se hizo famosa en nuestro país por el baile que popularizó en el programa de Venevision “La guerra de los sexos” Bailarina profesional y coreógrafa, Gaby era uno de los cuerpos más deseados de la televisión.

En la actualidad ‘La niña Gaby’ se destaca como una exitosa asesora comercial automotriz en Estados Unidos, país donde reside desde hace algunos años.

¿Quién es la Niña Gaby?

Mendoza se inició en el medio artístico desde la década de 1990, donde fue integrante del grupo infantil los Mini pops de Súper Sábado Sensacional. También tuvo participación ocasional en El club de los tigritos. De adulta joven tuvo pequeñas participaciones en telenovelas de RCTV. Estudio actuación de la mano de la actriz Beatriz Valdés y en la academia de actuación de Venevisión.

Fue bailarina del grupo de género urbano Calle ciega, incluso tuvo su propio tema musical Vestido rojo, fue corista de algunas canciones del grupo Doble impacto, fue bailarina de exitosos programas como Mega match y La guerra de los sexos, en este último también interpretaba el personaje de La Chacalita, con este show se dio a conocer en países como República dominicana, Puerto Rico y Ecuador.2

Se dio a conocer por bailar el tema musical Za Za Za de la agrupación mexicana Grupo Climax, también popularizó los temas musicales "Me dicen la gata" de Flor de la V o "El camarón" de Ricky Maravilla, Gaby integró el grupo de baile "La niña gaby y los megatecos" en el Mega Match.

