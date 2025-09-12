Viernes 12 de septiembre de 2025
Farándula

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Las películas de James Bond protagonizadas por Daniel Craig marcaron un antes y después. Estas películas fueron una evolución más dura y emocional.

Por Pasante1

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Daniel Craig, el actor que redefinió al agente 007 para toda una generación, reveló que su secreto fue simple: tratar a Bond como cualquier otro papel.

En una reciente entrevista con el British Film Institute, Craig desveló su enfoque en la construcción de personajes complejos, desde el trabajo físico y vocal hasta la inmersión psicológica una metodología que lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine.

Lee también: El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

La mente de un camaleón: Daniel Craig

Craig explicó que, para dar vida a James Bond, se alejó de las interpretaciones previas para inyectar su propia visión al personaje. Esta decisión, apoyada por los productores, le permitió explorar una mayor profundidad emocional y vulnerabilidad en la última etapa del espía.

También comentó que en su último film como 007 quiso darle un final que girara en torno al amor y la pérdida.

El actor también destacó la importancia de la preparación en sus actuaciones, para su papel en Knives Out, como el detective Benoit Blanc el acento fue clave, Craig reveló que mantuvo el acento incluso fuera de cámara para lograr una interpretación más consistente, una anécdota que recordó con humor.

La entrevista también abordó su vida y carrera, incluyendo el impacto de la fama. Craig admitió que la popularidad del agente 007 transformó su vida, pero aseguró que siempre priorizó su vida familiar. Al recordar sus inicios en el cine independiente el actor resaltó el valor de la improvisación y su pasión por explorar la complejidad de las relaciones humanas.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Llueve con granizo en Mara

Llueve con granizo en Mara

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Noticias Relacionadas

Al Dia

Jorge Felipe Hernández Fernández: la visión que guía la expansión de Auto Dinero

Ha guiado a Autodinero hacia un posicionamiento destacado dentro del sector de empeños con garantía vehicular.

Farándula

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

El casting, que tuvo lugar en Mi Ternerita, reunió a un total de 45 aspirantes.

Al Dia

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

El animador marabino colgó una publicación en sus redes sociales con la bandera del Zulia como muestra de apoyo a las víctimas del suceso
Al Dia

Miguel Ángel Landa reaparece a sus 88 años y emociona a sus seguidores

a publicación fue compartida por el propio Miguel Ángel Landa y generó un aluvión de comentarios

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025