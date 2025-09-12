Daniel Craig, el actor que redefinió al agente 007 para toda una generación, reveló que su secreto fue simple: tratar a Bond como cualquier otro papel.

En una reciente entrevista con el British Film Institute, Craig desveló su enfoque en la construcción de personajes complejos, desde el trabajo físico y vocal hasta la inmersión psicológica una metodología que lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine.

La mente de un camaleón: Daniel Craig

Craig explicó que, para dar vida a James Bond, se alejó de las interpretaciones previas para inyectar su propia visión al personaje. Esta decisión, apoyada por los productores, le permitió explorar una mayor profundidad emocional y vulnerabilidad en la última etapa del espía.

También comentó que en su último film como 007 quiso darle un final que girara en torno al amor y la pérdida.

El actor también destacó la importancia de la preparación en sus actuaciones, para su papel en Knives Out, como el detective Benoit Blanc el acento fue clave, Craig reveló que mantuvo el acento incluso fuera de cámara para lograr una interpretación más consistente, una anécdota que recordó con humor.

La entrevista también abordó su vida y carrera, incluyendo el impacto de la fama. Craig admitió que la popularidad del agente 007 transformó su vida, pero aseguró que siempre priorizó su vida familiar. Al recordar sus inicios en el cine independiente el actor resaltó el valor de la improvisación y su pasión por explorar la complejidad de las relaciones humanas.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante