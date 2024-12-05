Lunes 22 de septiembre de 2025
La sorprendente aparición de Nicole Kidman junto a su hija de 13 años: así es Faith Urban

La sorprendente aparición de Nicole Kidman junto a su hija de 13 años: así es Faith Urban. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

La sorprendente aparición de Nicole Kidman junto a su hija de 13 años: así es Faith Urban
2024 ha sido un gran año para Nicole Kidman. La actriz acaba de recibir un premio al liderazgo, durante la entrega de premios en la gala ‘Mujeres en el entretenimiento’ de The Hollywood Reporter, y su amiga y coprotagonista, Laura Dern, le entregó el premio.

Este año, la australiana lanzó en Netflix, con Zac Efron y Joey King, el largometraje ‘Un asunto familiar’ y, más recientemente, ha sido aclamada por su papel de ‘La pareja perfecta’, una miniserie en la que ella es una novelista de éxito que quiere convertir la boda de su hijo Benji en el evento del año, pero la aparición de un cadáver en la playa días antes de la celebración pone todo ‘patas arriba’.

Lo que aquí nos trae, en cualquier caso, es el evento mencionado anteriormente, al que acudió con su hija Faith Margaret Urban, que ya tiene 13 años. Lo bonito del momentazo es lo cambiada que está (la última vez que vimos a una hija de Nicole fue en la Semana de la Moda de Paris. Nos referimos a Sunday, que tiene 16 años, y observamos que se parecía muchísimo a su madre), pues la recordamos de pequeña.

Como durante la adolescencia se presentan muchos cambios, nos encanta observar cómo pasa el tiempo. ‘Pss’: Ficha el increíble parecido entre madres e hijas famosas, si te mola analizar estas cuestiones.

Durante el discurso que Nicole dio al recibir el premio, habló de cómo Faith le había consolado la noche anterior, porque se acordó de su madre, que falleció recientemente:

"También voy a decir que mi hija Faith está aquí. Anoche, para intentar hacerlo todo, estuve en el concierto del coro viéndola cantar. Luego, nos subimos a un avión, vinimos aquí y comencé a llorar porque a mi madre le encantaba esa educación. De repente, habían pasado tres meses desde que la perdí. Pero veo a mi hija ahí, con todo su futuro por delante. Y aunque ya no tengo a mi mamá, tengo a mis hijas. Faith, anoche, fue mi mentora, mi guía y compartió su sabiduría. Y por eso hoy estoy aquí sin parecer un desastre", concluyó. ¡Qué combo tan ‘cuqui’!

