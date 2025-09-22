La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

El actor Charlie Sheen realizó sorprendentes confesiones en la entrevista que concedió al programa ’60 minutes Australia’, emitida el domingo, como parte de la campaña publicitaria de un libro y un documental de Netflix sobre su vida.

Sheen, de 60 años, afirmó que, en el pico de su adicción a las drogas, llegó a un punto en que el cartel que le suministraba cocaína se negó a proporcionarle más.

"Los únicos a quienes vendían esa cantidad era a los traficantes, así que pensaron que yo estaba vendiendo paralelamente a mi consumo", contó.

Quien alguna vez fue el actor más pagado en la televisión, con 1,8 millones por episodio en la comedia ‘Dos hombres y medio’, fue despedido de la serie en el 2011 luego de varios escándalos públicos.

Hoy, con 8 años sobrio, Sheen lamenta la manera en la que acabó aquella dorada época de su vida, durante la cual, señala, estaba pasando por muchas cosas detrás de cámaras, además del abuso de sustancias.

"Pasé por dos divorcios y tuve cuatro hijos en los ocho años que estuve en el ‘show'", destacó.

En su libro de memorias ‘The Book of Sheen’, el intérprete habla en detalle de este periodo de tiempo y de otros episodios de su vida, como la revelación de que mantuvo relaciones sexuales con otros hombres.

El también protagonista de ‘Hot Shots!’ admite que fue liberador hacer público ese secreto, sobre todo por ser víctima de extorsión por parte de varios de esos hombres. "Fue también para sacarle las balas a algunas de las armas apuntadas hacia mí. Y decirles: ‘Ya no tienes ningún control sobre mí con tus demandas extorsivas", explicó.

