La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo estadounidense, de ascendencia palestina, Bella Hadid compartió este miércoles en redes sociales fotografías en las que parecía estar hospitalizada. Se la ve con una canalización intravenosa en la mano, recostada en una cama de hospital y hasta con una mascarilla en la cara, similar a las usadas para proporcionar oxígeno. «Siento desaparecer siempre. Los quiero mucho, chicos», escribió en su perfil de Instagram, sin dar más explicaciones.

No obstante, al día siguiente, su madre, Yolanda Hadid, habló en una publicación aparte sobre la salud de su hija, quien lucha contra la enfermedad de Lyme, un padecimiento infeccioso transmitido por garrapatas del que Bella ya ha hablado abiertamente y que ha llegado a afectar a otras reconocidas celebridades. Su mensaje estuvo acompañado de varias imágenes de la joven recibiendo tratamiento médico.

«Ver a mi Bella luchar en silencio ha hecho que la desesperanza se haya apoderado de mí. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera», escribió Yolanda. La madre afirma que ella y otro de sus hijos, Anwar, también sufren de lo mismo y que es duro describir «la oscuridad, el dolor y el infierno» que ha vivido su hija desde que fue diagnosticada en 2013.

La enfermedad de Lyme se caracteriza por daños en la piel, las articulaciones, el sistema nervioso y el cardiovascular, y suele presentar un curso crónico con recaídas. En 2023, Bella compartió fotos de documentos médicos que revelaban que había sufrido fatiga, trastorno por déficit de atención, alteraciones de la memoria, depresión, trastornos del sueño, dolores de cabeza, desequilibrio, pesadillas, debilidad muscular, entre otros. En ese entonces dijo que «no cambiaría nada por nada del mundo» porque la enfermedad «me hizo quien soy».

Noticia al Día/RT