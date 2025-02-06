Después de tanto tiempo especulando sobre la ruptura musical entre Iván Zuleta y Diomedes Díaz, ahora se conoció la verdadera razón.

Cabe destacar que a pesar de la admiración y el éxito que lograron juntos, las constantes inasistencias del Cacique terminaron por agotar la paciencia de Iván, llevándolo a tomar la difícil decisión de apartarse.

"Cuando yo me voy con Iván Villazón, mi comadre comienza esa etapa de incumplimiento, pero se fue agudizando. Nosotros salimos de Valle Dupar hacia Jamundí Valle en autobús y a las 22 horas antes de llegar, dijeron "Devuélvanse que Diomedes no va".

"En San Pedro de Uraba también fue un problema porque Diomedes no llegaba. Luego tocamos en un pueblo que se llama La Loma y vi a personas con pimpinas de gasolina listas para quemarnos en el autobús. Ahí yo supe que debía hacer algo con mi vida y tomé la difícil decisión de desistir y alejarme".

Lee también: Murió Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, tras varios meses en UCI

Noticia al Dia